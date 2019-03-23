足球／相隔20年交手索羅門 李茂：要將勝利送給球迷

2019-03-23 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華隊李茂（左起）、總教練蘭卡斯特、索羅門教練托阿塔及隊長。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 中華男足隊明天晚上6點將在台北田徑場迎戰友邦索羅門群島隊，這是中華隊今年首場主場賽事同時也是教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）第一次在國人面前帶隊，這場比賽也是兩隊相隔20年後再度進行友誼賽，蘭卡斯特表示非常期待明天的比賽，李茂則說：「要將勝利送給主場球迷。」

1999年透過足球，台灣與索羅門群島締下緣分，相隔20年後，這次帶領索羅門來台比賽的總教練托阿塔（Moses Toata）正好也是當時索羅門球員之一，能夠以不同身分來台交流，托阿塔充滿感激，相信雙方都會帶來最好的比賽。

「當時我剛好是球員，對當時的比賽現在仍記憶深刻。」托阿塔說道，「還記得當時的比賽兩隊在大雨中、泥濘的場地中進行比賽，經過這段時間，兩支球隊都改變很多，很開心讓我用不同身分、有機會來到台灣。」

索羅門隊周三出發來台，經過多次轉機後抵台，休息一段時間後，直到昨天才進行訓練，托阿塔坦言休息時間還不太夠，但球員仍會展現出最好的一面，帶來精采的比賽。

而這場比賽也是蘭卡斯特執教後首場主場賽事，對此他表示，非常期待明天的比賽，「經過上一場緬甸客場比賽後，所有人也都很期待回到主場。」同時他也對2017年10月10日主場擊敗巴林隊的比賽中，一位小球迷在中華隊進球後興奮且激動情緒流露的照片印象深刻，蘭卡斯特說：「希望球隊能繼續茁壯，讓更多回憶留在這些小球迷心中。」

上一場客場之旅，中華隊有多次進球機會，不過總是欠缺臨門一腳，李茂説：「明天的比賽會改掉缺失，盡力把握住機會，把勝利送給球迷。」