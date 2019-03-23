花滑世錦賽／俄羅斯雙女神 穿金戴銅

2019-03-23 15:17 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



來源：YouTube

俄羅斯女神旋風席捲日本埼玉，平昌冬奧金牌俄羅斯名將扎吉托娃（Alina Zagitova）22日贏得2019年世界花樣滑冰錦標賽女子單人滑冠軍，好友梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）則拿到季軍。

第二名是哈薩克選手圖爾辛巴耶娃（Elizabet Tursynbaeva），但她締造歷史，成為花滑世錦賽史上第一位完成四周跳的女選手。

扎吉托娃在短曲已經排名第一，22日長曲表現又幾近完美，最後得到155.42分，總分為237.50分，是她本季最佳演出。「其實比賽時我非常緊張，但我想參加奧運的經歷幫助了我，」扎吉托娃說，「這個賽季對我來說，並不順利。」

在平昌冬奧獲得銀牌的梅德韋傑娃同樣近況不算好，但她22日發揮出色，除了最後一個艾克索兩周跳落冰不穩外，幾乎沒有瑕疵，長曲得到149.57分，以223.80分獲得第三名。

扎吉托娃。 世界日報。 分享 facebook

圖爾辛巴耶娃雖然完成超高難度的後內結環四周跳，但由於其他的跳躍稍有失誤，最後得到148.80分，以224.76分獲得銀牌。

日本超新星紀平梨花原本是奪冠熱門，但她在短曲失誤摔倒，長曲中使用兩次難度極大的招牌動作艾克索三周跳，不過在第二個跳躍落冰時滑倒，最後名列第四。

中國小將陳虹伊的長曲在開場第二個跳躍中摔倒，最後名列第19