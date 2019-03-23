邁阿密女網／謝淑薇女單開胡 下輪對決大坂直美

2019-03-23 14:40 中央社 台北23日電



謝淑薇。 路透 分享 facebook 台灣網球一姐謝淑薇今天凌晨在美國邁阿密網賽女單次輪，以6比2、7比5擊敗美國好手芮絲克（Alison Riske），32強將遭遇當今世界球后、日本名將大坂直美。

邁阿密網球賽是男女共站的頂級大賽，職業積分高達1000分，全球頂尖好手齊聚，總獎金高達903萬5428美元（約新台幣2.8億），冠軍可得135.4萬美元（約新台幣4204萬）。

高居女單27號種子的謝淑薇，首輪輪空，次輪遭遇世界排名45的美國女將芮絲克，兩人過去前2次交手，謝淑薇苦吞對戰2連敗，不過這次交手戰況大不同。

首盤開局雙方打成1比1，接下來謝淑薇連續在第4局與第6局兩度成功破發，一口氣連拿4局，最多取得5比1領先，首盤沒有遭遇對手太多抵抗，先以6比2拿下。

次盤謝淑薇依舊保持高昂氣勢，最多曾以5比2領先，眼看勝利就要入袋，沒想到對手展開絕地反攻，連趕3局將比分扯平。

第11局謝淑薇穩健保發後，第12局再壓著對手打，雖浪費3個賽末點，最後仍順利破發，不但終止對戰連敗，也順利拿下女單32強門票。

連續2年謝淑薇在邁阿密網賽女單都順利挺進32強，不過她下一輪對手，就是大會頭號種子、也是當今世界球后大坂直美。兩人過去2度交鋒，謝淑薇都是3盤惜敗，最近一次交手，則是今年的澳洲網球公開賽，當時謝淑薇在首盤率先拿下的情況下連丟2盤吞敗。