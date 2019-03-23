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全國原住民族運動會在台中 今晚「選手之夜」歌手開唱

2019-03-23 13:39聯合報 記者喻文玟╱即時報導

108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市登場，全國共計6000位原住民...
108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市登場，全國共計6000位原住民選手及教練隊職員參加。記者喻文玟／攝影
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108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市舉行登場，今年運動局邀請郭婞淳、陳傑2名運動明星擔任代言選手。

運動局歡迎來自全國各地6000名原住民青年選手及教練隊職員，今天晚間7點將在台中洲際棒球場停車場舉辦「選手之夜」，邀請原住民歌手與選手一起唱歌跳舞，為運動會揭開序幕，期勉地主隊選手們爭取佳績，勇奪金牌破紀錄。

原民會表示，二年一度的全國原住民運動會為期3天在台中各比賽場地盛大登場，鼓勵選手盡情發揮實力，台中市特地舉辦選手之夜，讓來自全國各地原住民選手齊聚一堂交流聯誼，欣賞知名歌手獻唱。

選手之夜邀請鄒族歌手安歆澐、搖滾王子張心傑、搖滾女將黃美珍、台灣之光2017世大運主題曲冠軍I-WANT星勢力與選手同樂，並有原舞曲文化藝術團、北原山貓及夢現青年團等團體帶來多首經典歌曲，活動周邊也將規劃上百個美食攤位，讓族人嘗到各式美食。

副市長陳子敬今天上午在台灣大道市政大樓授旗給台中市334名選手，預祝旗開得勝。授旗儀式由台中市頭目泰雅族耆老蔣正仁依古禮為選手祈福，與選手們一同高呼口號「原住民Lokgah（加油)） Lokgah！ Lokgah！」為3天的競賽揭開序幕，氣氛熱鬧。

運動局指出，全國原住民族運動會自今日起至25日在台中市各分項競賽場地展開，全國共計6000位原住民選手及教練隊職員參加。

108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市登場，全國共計6000位原住民...
108年全國原住民族運動會3月23至25日在台中市登場，全國共計6000位原住民選手及教練隊職員參加。記者喻文玟／攝影
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