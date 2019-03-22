高球／佛度盃亞洲區業餘決賽 張昕樵延長賽驚險奪冠

2019-03-22 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2019年佛度盃亞洲區業餘高球決賽今天進行最終輪賽事，曾就讀高雄高苑商工的16歲旅韓女將張昕樵，經延長加賽第二洞，以一記推桿抓下小鳥，險勝新北穀保家商的陳霆宇獲得總冠軍，成為佛度盃亞洲區決事第一位贏得總冠軍的台灣人。

而四個月前才獲得2018年歐洲區總冠軍的陳霆宇則與同時囊括佛度盃歐、亞總冠軍的創舉擦身而過。

張昕樵第三輪第18洞因對手柏忌而追平，獲得延長加賽的機會，結果延長賽第一洞雙方都打出平標準桿的5桿， 進入延長賽第二洞， 陳霆宇第三桿打到旗桿右側，並滾至果嶺外緣，張昕樵則順利抓下小鳥勝出，而贏得第13屆佛度盃亞洲區決賽桂冠。

帶著領先2桿出發的陳霆宇，他先在長419碼、標準桿4桿第17洞抓下小鳥，擺脫與對手並列第一的壓力，眼看勝券在握，卻在第18洞吞下柏忌被追平，最終揮出72桿，以三輪總桿數208（-5）桿，總成績與張昕樵並列第一，不過最終在延長賽落敗。