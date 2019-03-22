親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朗神傳奇退休
中職30年
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
UBA決戰小巨蛋
JHBL
綜合
路跑
運動筆記為夢想衝進2020波馬萬金石《儒意跑團》配速任務心得
健行筆記【裝備談】雪季背包大賞，日本登山者現在都用什麼背包？中央山脈27天之獨行與獨白
NBA今日十大好球 (3月22日)今日最佳球員- Kemba Walker (3月22日)

高球／佛度盃亞洲區業餘決賽 張昕樵延長賽驚險奪冠

2019-03-22 21:25聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2019年佛度盃亞洲區業餘高球決賽今天進行最終輪賽事，曾就讀高雄高苑商工的16歲旅韓女將張昕樵，經延長加賽第二洞，以一記推桿抓下小鳥，險勝新北穀保家商的陳霆宇獲得總冠軍，成為佛度盃亞洲區決事第一位贏得總冠軍的台灣人。

而四個月前才獲得2018年歐洲區總冠軍的陳霆宇則與同時囊括佛度盃歐、亞總冠軍的創舉擦身而過。

張昕樵第三輪第18洞因對手柏忌而追平，獲得延長加賽的機會，結果延長賽第一洞雙方都打出平標準桿的5桿， 進入延長賽第二洞， 陳霆宇第三桿打到旗桿右側，並滾至果嶺外緣，張昕樵則順利抓下小鳥勝出，而贏得第13屆佛度盃亞洲區決賽桂冠。

帶著領先2桿出發的陳霆宇，他先在長419碼、標準桿4桿第17洞抓下小鳥，擺脫與對手並列第一的壓力，眼看勝券在握，卻在第18洞吞下柏忌被追平，最終揮出72桿，以三輪總桿數208（-5）桿，總成績與張昕樵並列第一，不過最終在延長賽落敗。

佛度盃共分男子U21、U18、U16及女子U21、U16五組進行，今天圓滿落幕，我國選手是本次賽事最大贏家，除了贏得總冠軍，也拿到三個分組第一，分別是男子U18陳霆宇、女子U16張昕樵、女子U21陳伶潔。陳伶潔總成績211桿與印度Keshav Mishra並列第四。

張昕樵（右三）獲得2019佛度杯亞洲區總冠軍。圖／取自賽事推特
張昕樵（右三）獲得2019佛度杯亞洲區總冠軍。圖／取自賽事推特
分享
張昕樵獲得2019佛度杯亞洲區總冠軍。圖／擷取自賽事推特
張昕樵獲得2019佛度杯亞洲區總冠軍。圖／擷取自賽事推特
分享

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

足球／新教頭零距離 溫智豪：私下就像朋友一樣

2019-03-22 20:07

足球／新教練團、國際賽洗禮 吳俊青：中華隊可被期待

2019-03-22 18:51

田徑／想站上國際舞台 「十項鐵人」古金水兒代表新北攻跨欄

2019-03-22 11:02

羽球／目標世錦賽 戴資穎誓奪冠

2019-03-22 00:03

高球／佛度盃亞洲區決賽第二輪 陳霆宇暫居榜首

2019-03-21 18:23

自由車環台賽／1秒之差 馮俊凱讓出藍衫

2019-03-21 18:20

不只會訓練 國手投入體育行政管理人才培訓班

2019-03-21 17:18

舉重／女神郭婞淳練英文 客製化教學幫大忙

2019-03-21 17:02

網球／遭前教練追討獎金分紅 大坂直美不予置評

2019-03-21 16:30

網球／推動改革意見不同？三大天王鬧不合

2019-03-21 16:25

花滑世錦賽╱王者歸來 冬奧金牌滑出個人短曲新高

2019-03-21 16:19

射擊／空氣槍亞錦賽27日鳴槍 中華隊爭金放眼奧運

2019-03-21 15:40

羽球／球后好暖！ 戴資穎聯訪主動拿麥克風

2019-03-21 15:22

自由車環台賽／屏東最終站 馮俊凱嗑「日本料理」盼保藍衫

2019-03-21 10:32

邁阿密網賽／謝淑薇 有望戰球后大坂直美

2019-03-21 01:27

鐵人三項國際賽 周六台東登場

2019-03-20 23:39

自由車環台賽／國際頂尖車手 南投美景中競速

2019-03-20 22:55
看更多

熱門文章

MLB／感謝妻子 一朗：她為我捏了2800個飯糰

2019-03-22 11:30

NBA／杜蘭特摯友遭槍殺 柯爾盼籃球能為其解憂

2019-03-22 10:28

NBA／卡珍斯復出斬全隊最高分 勇士主場大勝溜馬

2019-03-22 13:09

NBA／馬刺送三巨頭簽名球衣 韋德：這是傳奇

2019-03-21 18:05

MLB／春訓尾聲決定退休 一朗：回日本就是時候了

2019-03-21 23:31

NBA／羅斯養傷賽季報銷 提格、柯文頓提前放假

2019-03-22 10:23

MLB／這次沒熬夜 大谷起床才知一朗退休

2019-03-22 08:10

MLB／鈴木一朗高掛球鞋 生涯累計4367安成絕響

2019-03-21 23:22

MLB／穿球衣迎接這一天 鈴木一朗：真的很幸福

2019-03-21 23:08

NCAA／95歲日裔前NBA球員相挺 八村壘率隊旗開得勝

2019-03-22 18:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

NBA／CBA砍將回歸NBA 佛戴特傳簽約太陽

2019-03-22 10:28

MLB／找回八成功力 陳偉殷止住單局失血

2019-03-22 08:22

MLB／唯一訪台經驗 一朗手傷相挺921賑災義賽

2019-03-22 09:40

MLB／陳偉殷先發對大都會 挨兩轟失五分

2019-03-22 04:13

NBA／浪費20分領先 暴龍延長賽阻雷霆

2019-03-22 00:05

NBA／勇士馴溜馬 伊古達拉：今年主場從未這麼好

2019-03-22 17:29

NBA／被史馬特暗算 安比德仆街喊不在乎

2019-03-21 21:38

NBA／著眼年度防守陣容 湯普森：一直是目標

2019-03-22 13:30

NBA／力挺澳洲「砸蛋男孩」 西蒙斯回應網友抨擊

2019-03-22 14:30

MLB／莎喲娜拉！朗神最終戰 水手2連勝歡送

2019-03-21 23:49

MLB／鈴木一朗對台灣印象佳 想知陳偉殷近來可好

2019-03-22 01:26

MLB／細數生涯 一朗最自豪轉行政職後持續練球

2019-03-22 07:05

MLB／「最棒的禮物」菊池雄星淚謝與一朗同場打球

2019-03-22 06:54

MLB／首度對決一朗被敲三壘打 王建民：夠厲害

2019-03-22 16:22

MLB／英雄式謝幕 一朗生涯最終戰菊池落淚擁抱

2019-03-21 20:54

MLB／一朗謝幕戰與記者會直播被中斷 球迷氣壞

2019-03-22 00:25

MLB／鈴木一朗看好大谷 塞揚、全壘打王輪流拿

2019-03-22 08:50

MLB／塞揚沒有不值錢啦 光芒史奈爾獲千萬延約

2019-03-22 08:01

MLB／回日本打兩場 一朗進名人堂得多等1年

2019-03-22 11:49

MLB／一朗關心近況 陳偉殷：有幸跟「神」同隊

2019-03-22 10:51

MLB／28年職棒生涯謝幕 一朗退休記者會摘要

2019-03-22 00:19

NBA／佐蒙德34場雙15 領先各路禁區悍將

2019-03-22 15:30

中職28年／冰風暴模糊焦點 兄弟四連亞收場

2019-03-22 17:31

NBA／季前出清明星 快艇卻站穩季後賽

2019-03-22 12:31

NBA／華克31分領軍勝灰狼 唐斯總得分超越勒夫

2019-03-22 12:30

MLB／一朗生涯最終戰 水手延長賽12局贏球

2019-03-21 22:45

中職／開季7人新面孔 選秀狀元戴培峰最受矚目

2019-03-22 16:33

NBA／未來發展潛力十足 諾維茨基盛讚國王小將

2019-03-22 17:00

NBA／約柯奇單季助攻破500次 張伯倫後中鋒第一人

2019-03-22 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top