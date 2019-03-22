足球／新教頭零距離 溫智豪：私下就像朋友一樣

2019-03-22 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



去年9月英籍教頭懷特（Gary White）卸下中華隊兵符，最終由本來的助理教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）順利出線，對於新教練團的評語，中華男足球員都給予肯定，認為他沒有距離感，凡事親力親為，深受球員肯定。

現效力於中甲北京北體大足球俱樂部的溫智豪，談到新教頭給予肯定，「他的帶隊打法比懷特更來得有侵略性，而他與球員間沒有任何距離感，下了球場，私下是可以與球員打成一片、當朋友的。」

溫智豪也談到蘭卡斯特帶給球員的那套「信任足球」方式，而在日前作客緬甸時，教練與球員間就成功展現了這套執教風格，也讓溫智豪心服口服的相信教練的戰術，雖然球隊幾次進球機會沒把握住，但他相信球隊狀態能愈來愈好，「上次迎戰緬甸的比賽，Louis希望我改變打法，照著他的戰術去踢，原本我有點猶豫，但經過那場比賽他讓我完全相信且信任他。」

談到上一場與緬甸交手，中華隊多次臨門一腳都沒把握住，最終與對手以0：0握手言和，溫智豪笑說：「可能球門比較針對我們，相信我們回到主場、來到熟悉的球門就會進球。」他開玩笑的説，接下來訓練就是要猛攻射門，練完球後還要與球門培養感情，「我就抱著球門一起睡好了。」