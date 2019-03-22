田徑／想站上國際舞台 「十項鐵人」古金水兒代表新北攻跨欄

2019-03-22 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



古叡今年將代表新北市參加108年全國原住民族運動會的田徑項目。古叡靦腆地說，會按照爸爸所說的「這條路就算辛苦也要堅持，因為成功就是從這些辛苦磨練出來的。」記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 「十項鐵人」古金水為台灣十項全能運動員，兒子古叡目前就讀新北市海山高中國中三年級，已是阿美族跨欄新秀，今年將代表新北市參加108年全國原住民族運動會的田徑項目。古叡靦腆地說，爸爸的光環給他許多助力，希望有天可以跟爸爸一樣站上國際舞台，也會按照爸爸所說的「這條路就算辛苦也要堅持，因為成功就是從這些辛苦磨練出來的。」

108年全國原住民族運動會23日至25日將在台中舉行，新北市將參加13項競賽種類，參賽報名選手及隊職員共計631名，新北市長侯友宜今天上午為參賽的代表隊伍授旗，表示原住民獎金部分，會在他的任內逐步來調整，希望大家可以得到好成績。

侯友宜表示，去年新北市得到全國第三名，相信選手們會帶著大家的期待得到好成績，今天的授旗典禮也是希望大家可以得到全國第一，要讓選手無後顧之憂爭取成績，至於原住民的獎金部分，在他的任內會逐步來調整，希望大家可以得到好成績，「今年有沒有信心拿冠軍！」語畢，現場選手們大聲呼喊「有！」

今年參加運動會的選手，包括在公開組柔道項目有曾漢捷（2010年廣州亞運銅牌）、角力項目楊乃云（2018年全民運動會金牌）、高玉娟（2014年仁川亞運銀牌）、田徑項目鄭歆瑩（2018年全國中等學校運動會金牌）及棒球項目牛塏曄與黃裕翔（2018年雅加達亞運銅牌）等選手。