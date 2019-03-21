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羽球／女子羽球賽祭高額獎金 中華希望羽球協會盼發掘新球后

2019-03-21 22:59聯合報 記者喻文玟╱即時報導

中華希望羽球協會4月將舉辦首屆女子羽球賽，盼挖掘台灣世界新球后。記者喻文玟／攝影
中華希望羽球協會4月將舉辦首屆女子羽球賽，盼挖掘台灣世界新球后。記者喻文玟／攝影
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中華希望羽球協會推廣女子羽球，4月13日將舉辦首屆女子羽球賽。協會今天表示，這次比賽獲得亞帝昇生物科技公司贊助，將獎金加倍，目前已有300多人報名，報名期限至3月27日截止。

中華希望羽球協會理事長蔡清河表示，每年會舉辦2、3場大型賽事，發掘優秀選手，過去都是綜合性比賽，這次首度舉辦女子羽球賽，希望為台灣發掘世界新球后。

蔡清河說，台灣在國小、國中階段的羽球男、女選手比例約2：3，但高中以後，女子選手人數減少，協會擔心球后戴資穎會後繼無人，因此爭取企業合作，提供高額獎金，公開組雙打賽總獎金20萬元，第1名獎金2.4萬元，與國內排名賽獎金一樣，也比以往獎金高出1倍以上。

中華希望亞帝昇女子羽球賽發起人劉喜也說，台灣的男單、男雙手在國際實力很強，而女單人數不多，所以女雙搭配不起來，因此，女子羽球一定要趕快進行扎根工程。

亞帝昇生物科技總經理林世民本身就是馳騁球場30年的羽球高手，對羽球有特殊的情感與熱情，他希望藉由比賽獎金激勵選手有更好的表現，發掘第二個世界第一。

今年比賽將4月13、14日在彰化師範大學進德校區舉行，分女子國小、國中、社會及公開組個人賽，報名期限至3月27日截止。主辦單位同時邀請國手與甲組選手進行公開組雙打賽，以增加學生觀摩學習機會。

台灣在國小、國中階段的羽球男、女選手比例約2：3，但高中以後，女子選手人數減少，...
台灣在國小、國中階段的羽球男、女選手比例約2：3，但高中以後，女子選手人數減少，中華希望羽球協會擔心球后戴資穎會後繼無人。記者喻文玟／攝影
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中華希望羽球協會4月將舉辦首屆女子羽球賽，盼挖掘台灣世界新球后。記者喻文玟／攝影
中華希望羽球協會4月將舉辦首屆女子羽球賽，盼挖掘台灣世界新球后。記者喻文玟／攝影
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