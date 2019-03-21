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高球／佛度盃亞洲區決賽第二輪 陳霆宇暫居榜首

2019-03-21 18:23聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

陳霆宇。圖／取自佛度盃賽事推特
陳霆宇。圖／取自佛度盃賽事推特
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在越南舉行的「2019年佛度盃亞洲區業餘高球決賽」今天進行第二輪賽事，我國高球好手陳霆宇以兩輪總桿數136（-6）桿在總成績排名第一，印度選手Keshav Mishra則飆出單日最低的68桿，兩輪打完僅落後陳霆宇1桿，也讓陳霆宇要成為佛度盃23年歷史上第一位贏得歐、亞兩洲冠軍的目標，面臨強大挑戰。

另外兩名台灣女子好手張昕樵及陳伶潔分別以138（-4）桿、140（-2）桿，居總成績第三、四名。

而次輪比賽中，我國選手以台北市中興中學高三的馬克最佳，他也揮出單日最低的68桿，他在第三洞成功獵下老鷹，以兩輪總桿數142（+0）桿排名上升至第七名，並在男子U18組與日將村田並列第二，落後領先的陳霆宇6桿。

就讀新北市穀保家商高三的陳霆宇今日表現走平，直到第10洞才抓下第一隻小鳥，前9洞2次柏忌，後9洞2次博蒂，以標準桿71桿作收，不如首輪勇抓6鳥打出65（-6）桿，不過兩輪結束仍獨居領先。陳霆宇去年曾以亞洲區男子U16第一的資格進軍歐洲區決賽，並獲得總冠軍，如果他明天摘冠，將成為在佛度盃獲得歐、亞兩冠的第一人。

教練蔡定宏表示，峴港天氣十分炎熱，果嶺速度10.5，非常快速，且坡度詭異多變，雖然打到第二輪，選手仍未完全適應。佛度盃亞洲區業餘高球賽事訂22日頒獎落幕，共分男子U21、U18、U16及女子U21、U16等五組，各組冠軍選手將取得歐洲區決賽資格。

張昕樵次輪揮出70桿，兩輪138（-4）桿是所有女子選手最佳。圖／取自佛度盃賽事...
張昕樵次輪揮出70桿，兩輪138（-4）桿是所有女子選手最佳。圖／取自佛度盃賽事推特
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