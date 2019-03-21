不只會訓練 國手投入體育行政管理人才培訓班

2019-03-21 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



體育署首度舉辦體育行政管理人才培訓班，包括宋玉麒（左一）、蔡澤民（右一）和蘇佳恩（右二）等國手都是學員。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 北京奧運摘下跆拳道銅牌，轉任教練的宋玉麒今年成為體育署首度開辦「體育行政管理人才培訓班（Manager of Sports Administration, MSA）」成員，接觸訓練和競賽外的其他體育面向。

宋玉麒說：「20幾年來都是從事訓練，剛好看到這課程，覺得如獲至寶，體育原來有那麼多領域。」

體育行政管理人才培訓班從2月16日的周末開始，每周六開課，共錄取30名學員，目前已結束5期課程；課程內容包括特定體育團體輔導訪評、寫作練習、運動新聞公關操作、基礎會計理論、職業道德與法律常識、國民體育法介紹和健康與體適能的運動處方等，共有24名講師。

宋玉麒透露，前兩周上課時覺得「很痛苦」，感覺自己素質和其他學員都有一段差距，但課程設計都由淺入深，「現在已經可以追上同學了，而且同學互動很好，包括各領域，而且署長5次課程就來了，很期待後面的課程。」

體育行政管理人才培訓課程總時數共有200小時，包含體育行政理論70小時、實務培訓70小時及實習操作60小時。

去年雅加達亞運摘下中華武術隊第1面獎牌的蔡澤民，台北世大運摘下跆拳道品勢混雙金牌的女將蘇佳恩都是學員之一。