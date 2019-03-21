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圖／世界球后戴資穎：享受比賽　樂在其中

2019-03-21 15:42聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

世界球后戴資穎今天為長榮航空代言的影片進行首映，戴資穎在記者會上鼓勵眾人，雖然大家都不喜歡輸的感覺，盡力投入比賽或工作中，享受過程，樂在其中。

世界球后戴資穎（右）出席，為長榮航空代言的首映影片記者會；左為長榮航空總經理孫嘉...
世界球后戴資穎（右）出席，為長榮航空代言的首映影片記者會；左為長榮航空總經理孫嘉明。記者陳正興／攝影
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世界球后戴資穎出席，為長榮航空代言的首映影片記者會。記者陳正興／攝影
世界球后戴資穎出席，為長榮航空代言的首映影片記者會。記者陳正興／攝影
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世界球后戴資穎出席，為長榮航空代言的首映影片記者會。記者陳正興／攝影
世界球后戴資穎出席，為長榮航空代言的首映影片記者會。記者陳正興／攝影
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戴資穎
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