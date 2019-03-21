射擊／空氣槍亞錦賽27日鳴槍 中華隊爭金放眼奧運

2019-03-21 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



第12屆亞洲空氣槍射擊錦標賽27日至4月1日將在公西靶場舉行。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 2019年第12屆亞洲空氣槍射擊錦標賽27日至4月1日將在公西靶場舉行，今年我國將派出27位射擊好手參與12個項目，包括上月在印度為我國射下東京奧運10公尺空氣手槍參賽席次的「證件妹」吳佳穎也將參賽，而中華民國射擊協會理事長陳士魁也鼓勵選手為台灣爭光、把金牌留下。

這次亞洲空氣槍射擊錦標賽共有11國、數百位菁英選手來台參賽，其中包括來自西亞沙烏地阿拉伯、科威特等國的好手，而我國同樣是精銳盡岀，包括里約奧運國手吳佳穎以及余艾玟都將參賽。

中華射擊協會理事長陳士魁表示，我國近年來在四級射擊機制發展愈來愈完善的情況下，加上公西靶場於去年改建落成，讓選手有更好的訓練環境，「除了這次比賽我們將力爭佳績外，比賽結束後我們將協助選手力爭奧運席次。」

陳士魁指出，除了目前已取得的兩張空氣手槍門票外，我國仍有機會在飛靶項目再取得參賽資格，目標將放眼五張參賽門票。