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射擊／空氣槍亞錦賽27日鳴槍 中華隊爭金放眼奧運

2019-03-21 15:40聯合報 記者劉肇育╱即時報導

第12屆亞洲空氣槍射擊錦標賽27日至4月1日將在公西靶場舉行。記者劉肇育／攝影
第12屆亞洲空氣槍射擊錦標賽27日至4月1日將在公西靶場舉行。記者劉肇育／攝影
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2019年第12屆亞洲空氣槍射擊錦標賽27日至4月1日將在公西靶場舉行，今年我國將派出27位射擊好手參與12個項目，包括上月在印度為我國射下東京奧運10公尺空氣手槍參賽席次的「證件妹」吳佳穎也將參賽，而中華民國射擊協會理事長陳士魁也鼓勵選手為台灣爭光、把金牌留下。

這次亞洲空氣槍射擊錦標賽共有11國、數百位菁英選手來台參賽，其中包括來自西亞沙烏地阿拉伯、科威特等國的好手，而我國同樣是精銳盡岀，包括里約奧運國手吳佳穎以及余艾玟都將參賽。

中華射擊協會理事長陳士魁表示，我國近年來在四級射擊機制發展愈來愈完善的情況下，加上公西靶場於去年改建落成，讓選手有更好的訓練環境，「除了這次比賽我們將力爭佳績外，比賽結束後我們將協助選手力爭奧運席次。」

陳士魁指出，除了目前已取得的兩張空氣手槍門票外，我國仍有機會在飛靶項目再取得參賽資格，目標將放眼五張參賽門票。

其中上月剛在印度為我國射下女子10公尺空氣手槍參賽資格的吳佳穎，雖然還需要經過國內選拔才能確定是否能連續兩屆奧運都代表我國出征，但她強調這段時間仍會帶著平常心備戰，「我不會給自己太大壓力，因為我相信機會是留給準備好的人。」

體育署長高俊雄(右三)與射擊協會理事陳士魁。體育署提供
體育署長高俊雄(右三)與射擊協會理事陳士魁。體育署提供
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