花滑世錦賽╱王者歸來 冬奧金牌滑出個人短曲新高

2019-03-21 16:19 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



冬奧金牌展現實力，扎吉托娃滑出個人短曲新高。 世界日報， 分享 facebook

2019年世界花樣滑冰錦標賽20日在日本埼玉開賽，備受矚目的女子單人滑項目，俄羅斯名將扎吉托娃（Alina Zagitova）在短曲壓軸出場，以82.08分排名第一，是當日唯一突破80分大關的選手，更是她生涯短曲最高分數，這位本季狀況並不好的平昌冬奧金牌得主，正式宣告王者歸來。

日本選手坂本花織和哈薩克選手圖爾辛巴耶娃（Elizabet Tursynbaeva）分別以76.86和75.96分位居第二和第三。本季花滑大獎賽總決賽冠軍日本的紀平梨花開場艾克索三周跳落空，儘管後續表演未再出現重大失誤，但最後只得到70.90分，意外排名第七。

中國小將陳虹伊以58.53分名列第15，晉級22日的長曲。16歲的陳虹伊當日第一個出場，表演的曲目是《天鵝之死》，曲風舒緩，她乾凈漂亮地完成了所有跳躍，步法流暢，旋轉優美，贏得在場觀眾熱烈的掌聲。

「我滑得還算滿意，滑行和表現力比平時都好，」陳虹伊說，「我剛比完世青賽，相對比較疲勞，世青賽也出現一些問題，所以技術上稍微改動了一下。前幾天訓練量還比較大，來了日本後才調整的。」

中國征戰雙人滑 兩組選手暫居二、三

中國選手20日在世界花樣滑冰錦標賽雙人滑項目有好表現，名將隋文靜/韓聰以79.24分排名短曲第二，彭程/金楊也以75.51分排名第三。

帶傷出戰的隋文靜/韓聰短曲選擇《無人可以取代你》，兩人本季因傷病、沒有什麼在大賽中表演這套節目的機會，但兩人20日發揮近乎完美。

「其實我的傷還沒完全好。我們就是盡自己最大努力去拚，」隋文靜說，「自由滑（長曲）我們也希望能滑出自己的水平，不去想分數，分數和定級都是裁判的工作。」