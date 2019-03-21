羽球／球后好暖！ 戴資穎聯訪主動拿麥克風

2019-03-21 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎出席長榮最新品牌形象記者會。記者陳正興／攝影 分享 facebook

2016年底就登上羽球「世界球后」，戴資穎今天穿著特製墨綠色球衣，和長榮航空一起介紹自己拍攝的全新品牌形象廣告，會後聯訪還主動提要幫電子媒體拿麥克風和搬椅子，從小動作中展現球后的「暖心」一面。

長榮今年成立屆滿30週年，特別邀請小戴拍攝最新廣告，影片從小戴小時候面對年齡和體型都超過自己的心態談起，還找來小女孩飾演「小小戴」，另外也少不了球后最擅長的揮拍場景，為求擊球到位，也請出現在中華隊國家隊教練、和小戴合作多年的賴建誠餵球。

長榮航空總經理孫嘉明提到，小戴樂在羽球的精神，和長榮樂在飛行的宗旨不謀而合，透過影片，希望把正向力量傳達給社會大眾，「一起樂在其中，寫出精采無敵的人生故事。」他笑說，也歡迎球迷明年一起搭乘長榮班機，到東京為參加2020年東京奧運的小戴加油。

戴資穎（中）和長榮總經理孫嘉明（左）及長榮發言人柯金成交換禮物。記者陳正興／攝影 分享 facebook

小戴則是分享，影片中的口白真的是自己心境寫照，「這要從我家人說起，從小我就躍級打球，那時年紀小，對輸沒特別想法，造就自己的心理素質，不怕輸，才能夠去贏別人。」她比喻說，練球和一般人上班一樣，都是日復一日做著相同的事，要從中找到樂趣，才會像影片的台詞「樂在其中才會無敵精彩」。

剛在全英公開賽連3年闖最終戰的小戴，下一站是4月2日開打、總獎金70萬美元的馬來西亞公開賽，小戴表示，奧運積分雖是5月開始計算，但每場比賽仍會盡力爭取佳績，也希望把平時練球內容展現出來，減少自己失誤。