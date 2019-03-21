網球／推動改革意見不同？三大天王鬧不合

2019-03-21 16:25 中央社 邁阿密20日綜合外電報導



球王約克維奇(左)與費德勒(右)在邁阿密網賽亮相，中間為小威廉絲。 路透 分享 facebook 球王約克維奇今天否認因世界職業網球協會（ATP）主席解職問題和瑞士天王費德勒以及西班牙猛將納達爾鬧不和，網球圈的政治問題，模糊了邁阿密公開賽開打焦點。

路透社報導，本月稍早印地安泉名人賽（IndianWells Masters）期間，身為ATP球員理事會（ATP Player Council）主席約克科維奇（Novak Djokovic），斷然拒絕費德勒（Roger Federer）見面討論ATP主席克莫德（Chris Kermode）去留的要求，男子網壇這三巨頭的關係似乎緊張起來。

克莫德任內把獎金提高到空前紀錄，也為網壇帶來成長，但ATP董事會的球員代表不贊成延長這位英國人的合約，克莫德遭解除主席職位。

約克維奇領導10人組成的球員理事會以來持續推動改革，但費德勒與納達爾（Rafa Nadal）支持克莫德，或至少覺得這個問題需要更多討論。

約克維奇今天在邁阿密公開賽（Miami Open）開打前的記者會表示：「我今天有看到羅傑（費德勒），我們在中央球場替開打剪綵。」「我們小聊了一下，但沒時間談到政治方面的事。」

「接下來幾天，但願我們有時間討論此事。」

「你們各位沒必要製造我們的緊張，其實我和他們兩位關係非常好。」

費德勒今天表示，雖然仍想約克科維奇談談，但事情既已成定局，見面也沒有那麼大的急迫性。

約克維奇表示，如果費德瑞和納達爾有意見，歡迎他們隨時向球員理事會表達。

「費德勒和納達爾這麼多年來都是網球的代表人物，他們的意見對大家非常重要。」

「如果他們想積極參與，不管是官方或非官方，對我們都是有益無害。」