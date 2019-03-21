網球／遭前教練追討獎金分紅 大坂直美不予置評

2019-03-21 16:30 中央社 邁阿密20日綜合外電報導



大坂直美。 美聯社 分享 facebook 大坂直美前教練訴諸法律，要求分得她生涯獎金的20%，這位網球世界球后今天拒絕捲入這場紛爭。

法新社報導，曾在兩座大滿貫冠軍得主、現年21歲的大坂直美青少年時期幫助她的教練季恩（ChristopheJean），要求大坂直美支付她至今所賺的1000萬美元（約新台幣3.1億元）中的200萬美元。

季恩堅稱大坂直美的父親佛蘭斯華（LeonardFrancois），在他2011年指導大坂直美和她的姊姊大坂麻里時，曾與他簽下合約。

儘管與大坂直美親近的消息來源強調，他們對結果不擔心，且相信此事能很快落幕，但大坂直美告訴法新社，她「不被允許說任何」與訴訟報導有關的事。

當被問到有關處理成名後的一切，和成為世界頂尖球員的困難時，大坂直美承認她仍在學習中。

她說：「關於這些我還很菜，所以現在我實在沒辦法說什麼」，她補充道：「或許再經過一點時間，我能掌控得更好。」

大坂直美表示：「大家都知道，印地安泉網賽和邁阿密網賽就像大滿貫賽事般，這讓我對贏得比賽有很強的動機。」

她提到：「去年在邁阿密網賽擊敗小威廉絲（Serena Williams）是如此美好的回憶，那是我第一次和她比賽，然後我在印地安泉奪冠，我只想讓自己挑戰她，而那就像美夢成真般。」