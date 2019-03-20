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邁阿密網賽／一見鍾情！ 澤瑞夫開戰前領養小狗

2019-03-20 19:12聯合報 記者曾思儒╱即時報導

澤瑞夫。 美聯社
澤瑞夫。 美聯社
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迎接邁阿密名人賽首戰前，世界排名第3的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）先為家庭增添新成員，他造訪邁阿密當地的動物收容所，對一隻2個月大的米克斯「一見鍾情」，當下就決定成為牠的新主人。

澤瑞夫原本只預定在收容所待半小時，但實際時間遠比預計更長，他笑說小狗在臂彎的感覺非常溫暖，「牠看起來很開心，我也很開心能帶牠回家。」除了澤瑞夫，去年打進邁阿密名人賽最終戰的美國巨砲伊斯納（John Isner）也同行展現愛心。

經過必要的清潔程序後，澤瑞夫打算將小狗帶回位於蒙地卡羅的家，和他原本就有的愛犬羅比克相伴；澤瑞夫也是第8位收養該收容所的成員，善舉有望讓剩下3隻流浪狗得到更多曝光，盡快找到適合的新家。

由於世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）本站缺席，澤瑞夫排上第2種子、首輪免戰，第2輪將碰地主奎瑞（Sam Querrey）和西班牙老將佛瑞爾（David Ferrer）的勝家。

澤瑞夫納達爾Rafael Nadal
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