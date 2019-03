邁阿密網賽／一見鍾情！ 澤瑞夫開戰前領養小狗

澤瑞夫。 美聯社 分享 facebook 迎接邁阿密名人賽首戰前,世界排名第3的德國好手澤瑞夫(Alexander Zverev)先為家庭增添新成員,他造訪邁阿密當地的動物收容所,對一隻2個月大的米克斯「一見鍾情」,當下就決定成為牠的新主人。

澤瑞夫原本只預定在收容所待半小時,但實際時間遠比預計更長,他笑說小狗在臂彎的感覺非常溫暖,「牠看起來很開心,我也很開心能帶牠回家。」除了澤瑞夫,去年打進邁阿密名人賽最終戰的美國巨砲伊斯納(John Isner)也同行展現愛心。

經過必要的清潔程序後,澤瑞夫打算將小狗帶回位於蒙地卡羅的家,和他原本就有的愛犬羅比克相伴;澤瑞夫也是第8位收養該收容所的成員,善舉有望讓剩下3隻流浪狗得到更多曝光,盡快找到適合的新家。

由於世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)本站缺席,澤瑞夫排上第2種子、首輪免戰,第2輪將碰地主奎瑞(Sam Querrey)和西班牙老將佛瑞爾(David Ferrer)的勝家。

First big winner at Miami Open: Pop, the 2-month-old Terrier mix adopted by Sascha Zverev during a visit to Miami-Dade shelter. Pop will be transported to Monte Carlo, where Sascha lives. @ATP_Tour @MiamiHerald @HeraldSports @MiamiOpen pic.twitter.com/9hbsnMSycH