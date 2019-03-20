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高球／佛度盃亞洲複賽 陳霆宇、張昕樵首輪包辦前二

2019-03-20 18:22聯合報 記者林宋以情╱即時報導

張昕樵前9洞打出超水準的30桿一度領先群雄。圖／取自佛度盃官方推特
張昕樵前9洞打出超水準的30桿一度領先群雄。圖／取自佛度盃官方推特
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在越南峴港拉古那（Laguna）球場開打的2019年佛度盃亞洲區業餘高球賽複賽，我國好手首輪大放異彩包辦前兩名，前十名中，我國選手共有四人，就讀新北市穀保家商高三的陳霆宇以65桿(-6)暫居第一、張昕樵68桿(-3)排名第二。

陳霆宇去年才贏得歐洲區佛度盃總冠軍，第一洞就以博蒂先聲奪人，雖然第二洞柏忌收場，但第三洞射下老鷹後，便晉身領先群，第一輪總計6隻小鳥、1隻老鷹，另有2次柏忌。

前15洞陳霆宇和贏得美洲區總冠軍的捷克好手賀比（Petr Hruby）都是-4，並列領先，但賀比第18洞打了8桿(+3)，又在第17洞吞柏忌，而陳霆宇在第16及18洞都以博蒂作收，擴大雙方差距。

屬於女子U16組、曾就讀高雄高苑工商的張昕樵，在前5洞抓下4隻小鳥，技驚四座，前9洞更演出超水準的30桿，一度超前所有與賽72名男女選手，可惜後9洞聲勢稍退，沒有博蒂，且有2次柏忌，最終以68桿僅次於陳霆宇，跨組排名第二，並在女子U16歲組領先居次的新加坡選手1桿。

佛度盃業餘高球賽事共分男子U21、U18、U16及女子U21、U16等五組，印度的米夏拉（Keshav Mishra）以69桿(-2)在男子U21歲組領先，總成績僅次於領先的我國選手排名第三，我國的曾豐棟83桿並列男子U21第8。日本的美悠阿部（音譯Miyuu Abe） 在女子U21組以69桿(-2)最佳，我國的周翊庭、陳伶潔以2桿之差居次。

男子U18歲組陳霆宇以65桿技壓群雄，馬克74桿(+3)暫居第6；男子U16菲律賓伊拉斯73桿排名第一，我國的陳瑋利77桿暫列第8；女子U16張昕樵68桿名列榜首、葉家儒76桿第6。

佛度盃亞洲區高球複賽共進行三輪54洞，各組冠軍可取得歐洲區決賽資格。我國選手陳霆宇去年是亞洲複賽男子U16歲組第一，隨後在歐洲區決賽以203桿奪冠。

陳霆宇以65桿第一輪領先群雄。圖／取自佛度盃官方推特
陳霆宇以65桿第一輪領先群雄。圖／取自佛度盃官方推特
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