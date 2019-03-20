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拔河／南投高中女子隊苦練 斷景美女中6連霸

2019-03-20 15:10聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投高中女子拔河隊在全國錦標賽中奪冠，也讓景美女中拔河隊六連霸夢碎。圖／南投高中...
南投高中女子拔河隊在全國錦標賽中奪冠，也讓景美女中拔河隊六連霸夢碎。圖／南投高中提供
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108年全國拔河錦標賽在國立體育大學漢堡館舉行戰況激烈，16日高女組決賽，爭取6連霸的景美女中，遇到勁敵南投高中挑戰，經過激烈競賽，南投高中拿下冠軍，讓景美女中六連霸夢碎，投高師生聞訊都相當興奮，盛大歡迎選手歸來。

不過，挑戰女子拔河霸主景美女中，南投高中選手繃緊神經，接受嚴格的訓練，大家從未發出怨言。雙手的厚繭，手指上的傷口止不住鮮血，咬著牙纏起紗布，繼續訓練，因為選手們知道，要從五連霸的景美手中摘下勝利不易，唯有努力才有收穫，唯有堅持才有希望。

15日前往林口國立體育大學，選手們穿起雨衣，套起厚重的外套，準備進行過磅的準備。忍著飢餓拖著沉重的步伐，身上的汗水透過雨衣的袖口流到地上，在極度辛苦的減重下，下午4時完成過磅，選手們露出短暫的笑容，忘了培訓時的痛苦。

16日上午南投高中第一場比賽就對上高女組霸主景美女中，以往對決都是景美女中佔得優勢。這次比賽南投高中率先發動攻擊，逼迫景美女中下降到低點，最後景美女中後段崩解，順利贏得第一局比賽。

另一邊以一年級為主體的南投高中混合組正對上男子組冠軍隊伍新社高中，開局面臨新社高中的強勁猛攻，但南投高中憑著鬥志死命防守，雖然最終落敗，但精采的比賽獲得喝采。

下午高女組決賽，南投高中不敢大意，順利擋下第一波的攻勢，抓準機會直功景美女中空檔，成功拿下第一局。第二局比賽開始，景美女中捨棄原有的攻勢，轉為強大落差進攻，此時教練選手適當反應過來將其攻勢擋下，但景美女中遇到犯規危機，成功的逼迫景美女中三次犯規。

當裁判哨聲響起時南投選手們激情高喊互相擁抱，因為選手為了這一刻努力了很久。南投高中拔河隊獲得1金1銀的佳績，但對選手來說這份成就與肯定已經遠超越金牌的價值。

南投高中女子拔河隊在全國錦標賽中奪冠，也讓景美女中拔河隊六連霸夢碎。圖／南投高中...
南投高中女子拔河隊在全國錦標賽中奪冠，也讓景美女中拔河隊六連霸夢碎。圖／南投高中提供
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南投高中女子拔河隊在全國錦標賽中奪冠，也讓景美女中拔河隊六連霸夢碎。圖／南投高中...
南投高中女子拔河隊在全國錦標賽中奪冠，也讓景美女中拔河隊六連霸夢碎。圖／南投高中提供
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