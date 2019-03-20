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自由車環台賽南投站 丘陵地形變化大考驗選手

2019-03-20 14:12聯合報 記者江良誠╱即時報導

「2019國際自由車環台賽」第4站南投縣站今天上午9時在南投縣政府鳴槍，全球181名國際頂尖選手齊聚南投角逐冠軍黃衫。南投縣長林明溱說，南投站以山線路段為主，繞行大南投1.5圈，全程170公里，沿途可欣賞南投美景，藉國際賽事打響台灣知名度。

中華台北隊由總監謝世平率領，隊員包括馮俊凱、杜志濠、彭源堂、吳之皓、盧紹軒、王景徽組成，他們表示狀況很好，比賽中會全力以赴，結束後最想洗個澡好好睡一覺，引起現場哄堂大笑。最後各隊分別吶喊加油，展現士氣，迎接今天的比賽。

今天比賽開幕前，林明溱贈送前站個人總成績(黃衫)、衝刺王(綠衫)、登山王(紅點衫)、亞洲冠軍(藍衫)4人縣長特等茶，並由林明溱、副縣長陳正昇、中華民國自由車協會秘書長李開志等貴賓共同領騎，並鳴笛開賽，許多民眾為選手加油打氣，氣氛熱烈。

林明溱說，出身南投選手盧紹軒在台北站榮獲冠軍，鄉親都非常高興，選手在賽程中會經過綠色隧道、明潭水庫、蛇窯、埔里酒廠、中潭公路、臺灣工藝研究發展中心等知名景點，也讓藉由賽事直播讓全球觀眾欣賞南投美景。

李開志說，南投有聞名世界的日月潭，丘陵地形也適合選手挑戰，每次賽事到南投站都有很大的變化，具更高的可看性。南投站路線行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，最後在日月潭環潭公路繞行1圈後，在向山遊客中心終點站衝線。

「2019國際自由車環台賽」第4站南投縣站今天上午鳴笛，除了國際頂尖選手較技，也...
「2019國際自由車環台賽」第4站南投縣站今天上午鳴笛，除了國際頂尖選手較技，也將南投美景傳達到全國觀眾目前。圖／南投縣政府提供
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「2019國際自由車環台賽」第4站南投縣站今天上午鳴笛，除了國際頂尖選手較技，也...
「2019國際自由車環台賽」第4站南投縣站今天上午鳴笛，除了國際頂尖選手較技，也將南投美景傳達到全國觀眾目前。圖／南投縣政府提供
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自由車環台賽
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