南投國際暨兩岸撐竿跳賽 中華1男將賽前拉傷退賽

2019-03-20 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



第26屆南投國際暨全國室內撐竿跳高賽今年有中、日、韓、美、英、菲、星、芬蘭、塔吉克和馬來西亞等10國來台參賽，包含中華隊共17隊競技交流，昨進行國、高中組會前賽，今則在南投縣草屯商工開幕。

而我國選手，男子組由「台灣鳥人」謝佳翰領軍率台體大許德敬、北市大許輝權、文化大學葉耀文擔綱出賽，唯葉賽前因試跳不慎拉傷未賽；女子組則由沈怡如、北市大林采瑩、國訓中心吳家如和林映彤出戰各國，更挑戰個人和大會最佳紀錄。

南投縣府秘書長洪瑞智說，南投國際撐竿跳高運動邁入第26年，每年都有世界及頂尖選手參賽，今年更涵蓋歐、美、亞和大洋洲等4大洲，盼透過國際賽提升台灣體育競技水準，朝國際舞台發展，賽後也安排各國選手參訪南投縣推廣觀光。

草屯商工則表示，該賽事結果預計將在今下午3時後出爐頒獎，而昨天的國、高中組會前賽，高中男、女子組冠軍由士林高商張洲豪4.70公尺和中正高中任純瑩3.70公尺，國中組均為明湖國中的林峻毅4.70公尺和薛筠姍3.10公尺奪冠。