足球╱新教頭首戰憾和局 中華男足瞄準資格賽

2019-03-20 06:37 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



中華男足新教頭首戰，強大火力卻欠缺臨門一腳，與實力不俗的緬甸握手言和！「魔法教頭」懷特離開男足後，曾任他的助教的蘭卡斯特獲選上任，19日晚間作客到緬甸的友誼賽也是他的首場執教戰，19日中華男足屢屢威脅對手球門，但年輕小將欠缺關鍵埋門能力，最終遺憾以0:0戰平對手，下週還將與索羅門群島比賽，備戰接下來的世界盃資格賽。

欠缺臨門一腳

年初上任的新教頭蘭卡斯特曾表示，想打造出一支「效率型球隊」，但從19日與緬甸的友誼賽來看，男足最令人印象深刻的並非攻擊華麗程度，反而是以往屢被詬病的體能與防守都進步了。

根據《福斯亞洲體育網》報導，中華男足19日作客緬甸曼德勒體育館的友誼賽中，上半場靠著實力高出一截的鋒線組合陳浩瑋、朱恩樂等人，屢屢創造進攻良機，無奈中華隊仍未改善終結能力（Finish）不佳的問題，總踢不出埋門的最後一腳。

下半場緬甸明星教練做出重要變陣，針對男足邊後衛實力有落差的問題，主隊瘋狂對我國右邊衛洪子貴「打點」，迫使陳庭揚和陳威全疲於奔命地補防，所幸男足防守與體能有著顯著改善，在門神潘文傑的指揮與神撲之下，防線逐漸回神。

新教頭的長程計畫

球賽末段男足備受期待的小將陳瑞杰展現個人技術，混血兒沈子貴也展現英式球風的強硬，創造出一次單刀機會、反擊4打2，可惜最終都因溝通有誤而斷送超前機會；但至少能看出，即便面對擁有泰超聯賽球星、昂度的緬甸男足，蘭卡斯特手下的中華隊有能力拿球進攻，而非只是一味的「擺大巴」死守。

教頭蘭卡斯特提過，他為男足制定的是中、長期計畫，短期內國際賽將以「信任足球」為主，意即相信球員能力，不特別制定全面改造的戰術，這幾場國際友誼賽的目標自然是為了下半年的世界盃資格賽，在2022卡達世界盃是否提前擴軍還未定案時，男足要先做好準備，一旦擴軍為48隊，得為那一絲希望拼盡全力。

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