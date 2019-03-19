自由車環台賽／彭源堂衝出單站2 台將7年最佳

2019-03-19 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



地主中華隊在環台賽第三站有亮眼表現。圖／中華民國自由車協會提供 分享 facebook 終場前150公尺處，我國自由車好手「阿堂」彭源堂猶豫了一下，2019國際自由車環台賽第三站的衝線順序落到第2位，但仍是繼巫帛宏2012環台賽台北市站奪銀後，近7年來我國車手最佳單站成績。

能夠拿到單站亞軍，彭源堂有些訝異，「之前車隊模擬練習這一站時我都開掉，沒想到今天狀況這麼好。」開心之餘也覺得有點可惜，他說：「終點前150公尺猶豫了一下，怕衝太早，結果咻一下馬上被超越，不然或許有機會拿到金牌。」

第三站浪漫台3線站，19日由新竹縣高鐵七路交叉路口出發，經關西、石頭山風景區、峨眉湖驛站、獅頭山風景區、南庄遊客中心、仙山風景區、公館陶色公路、汶水老街、壢西坪休閒農場、卓蘭大橋抵石岡旅客服務中心計156.50公里，全程攻擊一波接一波，終點前62公里處，在主集團中的我國「一哥」馮俊凱帶頭追擊，將領先25秒的馬來西亞薩普拉隊庫利、日本國隊隊入部正太郎抓回主集團，戰局重新歸零。

最後前68名車手單站成績同為3小時49分03秒，彭源堂為中華隊拿下第2名，也是二度參賽的最好名次，馮俊凱13名，澳洲聖托斯職業隊尼可拉斯摘下單站冠軍，義大利尼伯隊吉歐瓦尼則排單站第3。

本站後由義大利尼伯隊吉歐瓦尼穿上黃衫，衝刺王綠衫為日本騎拿職業隊中島康晴，登山王紅點衫為哥倫比亞曼札納隊威爾瑪，中華隊馮俊凱總和成績排名第5，守住亞洲冠軍藍衫。

第一次參加環台便拿到黃衫，22歲的吉歐瓦尼開心到不行，他笑說：「本來是想要搶單站冠軍的，可惜只拿到第三，接下來希望能將黃衫穿到最後。」

彭源堂今天沒特別卡位，完全按自己節奏，他也特別謝謝杜志濠一直以來的支持和鼓勵，「這些年來他都無私分享他歐美所學，對我有很大的幫助，第一次比環台的他因為經驗較嫩，還沒能發揮到最好，但他還年輕，一定有機會，不急。」

對於中華隊整體表現，連續兩年在場上擔起調度指揮重任的馮俊凱說：「今年中華隊的氣勢非常好，有看直播的觀眾，應該感受得到。」不過他對彭源堂錯失單站也覺得很可惜。

明天第4站南投縣站將從南投縣政府前出發，終點設在日月潭向山活動中心，共166.56公里。沿途湖光山色，風景秀麗，坡度雖然不算很陡，但起起伏伏上上下下，加上距離比前三站還要長，是場速耐力大對決。