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舉重／郭婞淳七月赴東京移訓 笑稱最擔心早餐問題

2019-03-19 12:40聯合報 記者劉肇育╱即時報導

郭婞淳（左3）將在7月赴東京移訓，為明年東京奧運提前準備。記者劉肇育／攝影
郭婞淳（左3）將在7月赴東京移訓，為明年東京奧運提前準備。記者劉肇育／攝影
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為明年東京奧運積極備戰的我國「舉重女神」郭婞淳，今天以代言人身份出席108年全國原住民族運動會時指出，她在7月將前往東京進行移訓，提前適應當地環境與場地，不過日前曾透露退休後將希望回到家鄉台東開早餐店的她，並不擔心到東京後的氣候適應問題，倒是無處吃早餐讓她有點煩惱。

郭婞淳與陳傑是今年全國原住民族運動會兩大代言人，兩人都正在為明年東京奧運取得參賽資格做準備，其中郭婞淳在4月將參加全大運與亞錦賽賽事，9月則是重頭戲世錦賽登場，「今年目標主要擺在亞錦賽和世錦賽爭取積分，如果能提前拿到奧運資格，明年備戰就比較輕鬆一點。」

郭婞淳表示，過去不曾在日本參加賽事，直到去年亞運前才首度到名古屋的中京大學進行為期一個月的移訓，「這說起來很奇怪，我以前還在青年組的時候，都沒有在日本的比賽，反倒是升上社會組後，日本就開始辦一些青年組的賽事，所以我一直沒有機會到日本比賽。」

不過郭婞淳在7月將赴東京移訓，提前模擬明年奧運期間的狀況，但談起到日本後的適應問題時，她笑著說：「去日本其實不用太擔心氣候適應的問題，因為跟台灣很相近，反倒是早餐問題比較困擾，畢竟那邊不像台灣到處都有早餐店，上一次去移訓就吃了兩、三個禮拜的便利商店，吃到連店員都認識我們了。」

郭婞淳世錦賽舉重
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