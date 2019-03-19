原民運23日台中登場 陳傑想看傳統狩獵

2019-03-19 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



108年全國原住民族運動會將於23日至25日在台中市舉行。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

108年全國原住民族運動會將於本月23日至25日在台中市舉行，今天記者會上兩名代言人「舉重女神」郭婞淳、「跨欄王子」陳傑現身站台，其中身為地主的陳傑與「阿美族飛毛腿」楊俊瀚都將出賽，而過去曾參加過傳統負重賽事的郭婞淳，則期許民眾一起進場為選手加油。

原民運為今年國內第一場綜合性運動會，同時也是台中市政府第一次承辦此賽事，賽事共有15種競賽種類，並分成原住民族擅長運動與原住民族傳統民俗兩種，其中原住民族擅長運動包括田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球、角力；傳統民俗則為傳統路跑、傳統射箭、傳統拔河、傳統負重、傳統樂舞、傳統狩獵、綜合競賽（鋸木、擲矛、爬竿等）及水域活動。

在今天記者會上代言人郭婞淳與陳傑也分享過去參加原民運的趣事，郭婞淳表示，由於原民運並未有她擅長的舉重，但學生時期她曾參加過傳統負重與400公尺接力等項目，「記得那時候跑接力我還直接滑壘，傳統負重則是要背著沙袋接力跑步，還蠻有趣的。」

而「跨欄王子」陳傑在上周才參加新北市青年盃賽事，這次原民運將是他第四度參賽，將在400公尺與400公尺跨欄出賽，不過他也透露想親眼看看傳統狩獵比賽方式，「參加原住民運動會除了競賽外，還有一種溫馨和歡樂感，尤其是周邊攤位都充滿濃濃的原住民風味，至於比賽部分則期待能有一些新秀或是黑馬能夠跳出來。」

至於「阿美族飛毛腿」楊俊瀚，將在原民運參加100公尺與200公尺賽事，而這次場比賽也將是他今年在國內的首場100公尺賽事。