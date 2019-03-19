親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

運動筆記只為了更好的自己，我做到了！2019臺中花博馬維納斯海岸線潛藏之驚濤…駭浪……
健行筆記【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 01 交通篇合歡西峰，一點都不鳥，只是粉累而已 @@~
NBA賽事精華- 騎士 vs. 活塞 (3月19日)賽事精華- 金塊 vs. 塞爾蒂克 (3月19日)

原民運23日台中登場 陳傑想看傳統狩獵

2019-03-19 12:19聯合報 記者劉肇育╱即時報導

108年全國原住民族運動會將於23日至25日在台中市舉行。記者劉肇育／攝影
108年全國原住民族運動會將於23日至25日在台中市舉行。記者劉肇育／攝影
分享

108年全國原住民族運動會將於本月23日至25日在台中市舉行，今天記者會上兩名代言人「舉重女神」郭婞淳、「跨欄王子」陳傑現身站台，其中身為地主的陳傑與「阿美族飛毛腿」楊俊瀚都將出賽，而過去曾參加過傳統負重賽事的郭婞淳，則期許民眾一起進場為選手加油。

原民運為今年國內第一場綜合性運動會，同時也是台中市政府第一次承辦此賽事，賽事共有15種競賽種類，並分成原住民族擅長運動與原住民族傳統民俗兩種，其中原住民族擅長運動包括田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球、角力；傳統民俗則為傳統路跑、傳統射箭、傳統拔河、傳統負重、傳統樂舞、傳統狩獵、綜合競賽（鋸木、擲矛、爬竿等）及水域活動。

在今天記者會上代言人郭婞淳與陳傑也分享過去參加原民運的趣事，郭婞淳表示，由於原民運並未有她擅長的舉重，但學生時期她曾參加過傳統負重與400公尺接力等項目，「記得那時候跑接力我還直接滑壘，傳統負重則是要背著沙袋接力跑步，還蠻有趣的。」

而「跨欄王子」陳傑在上周才參加新北市青年盃賽事，這次原民運將是他第四度參賽，將在400公尺與400公尺跨欄出賽，不過他也透露想親眼看看傳統狩獵比賽方式，「參加原住民運動會除了競賽外，還有一種溫馨和歡樂感，尤其是周邊攤位都充滿濃濃的原住民風味，至於比賽部分則期待能有一些新秀或是黑馬能夠跳出來。」

至於「阿美族飛毛腿」楊俊瀚，將在原民運參加100公尺與200公尺賽事，而這次場比賽也將是他今年在國內的首場100公尺賽事。

郭婞淳楊俊瀚舉重
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

舉重／郭婞淳七月赴東京移訓 笑稱最擔心早餐問題

2019-03-19 12:40

鐵人三項／IRONMAN慶10歲 林澤浩想接地氣

2019-03-18 23:55

考察東奧進度 孫立群憂台灣分到門票少

2019-03-18 23:30

羽球／戴資穎當新品試吃員 邀穎粉一起帥起來

2019-03-18 22:36

基隆中小學聯運游泳賽 中興國小橫掃千軍囊括9金牌

2019-03-18 20:45

自由車／大手筆幫爸爸添裝備 「一哥」馮俊凱獻孝心

2019-03-18 19:28

印地安泉網賽／從外卡到冠軍 加國菜鳥封后寫驚奇

2019-03-18 19:22

PGA╱球員錦標賽10度參賽 麥克羅伊首嘗冠軍

2019-03-18 18:00

運動舞蹈／2019舞王世界公開賽 330小巨蛋登場

2019-03-18 17:39

自由車／環台賽桃園站 馮俊凱首披亞洲第一藍衫

2019-03-18 16:11

自由車／環台賽19日進東勢 台3線交管

2019-03-18 14:36

印地安泉網賽／3盤退費德勒 汀恩名人賽首登頂

2019-03-18 13:15

瑞士羽賽／搶第2冠失利 李洋、王齊麟不敵亞運銀牌

2019-03-18 09:10

田徑／中華金銀銅各3 亞青少第4

2019-03-18 00:17

PGA╱球員錦標賽連3輪7字頭 老虎伍茲冠軍無望

2019-03-17 17:24

亞青少田徑／體能大考驗 王彥和0.01秒之差摘金

2019-03-17 14:53

自由車／環台賽台北站 盧紹軒如願披上亞洲藍衫

2019-03-17 14:15

柔道／拚東奧打強心針 連珍羚兩周內披金戴銀

2019-03-17 13:17
看更多

熱門文章

NBA／林書豪強攻20分 暴龍128：92轟垮尼克

2019-03-19 09:52

NBA／柯瑞60呎大號三分 創個人例行賽最遠紀錄

2019-03-19 11:42

回板凳重新定位 林書豪行雲流水扮奇兵

2019-03-19 10:00

NBA／安比德大戰安戴托昆波 攜手創聯盟罕見紀錄

2019-03-18 18:10

NBA／暴龍打趴尼克 林書豪20分轉隊後新高

2019-03-19 10:28

NBA／近4年來首度0罰球 哈登：這不重要

2019-03-18 14:34

NBA／雙核心領銜力壓勇士 馬刺豪取9連勝

2019-03-19 11:33

日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32

NBA／總得分超越張伯倫 諾維茨基居史上第6

2019-03-19 09:05

NBA／威廉斯生涯首度絕殺：隊友笑我不會慶祝

2019-03-18 17:55

NBA／保羅高效演出 火箭單節10顆三分轟垮灰狼

2019-03-18 13:44

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

MLB／紅襪公布第2波下放名單 林子偉留在春訓

2019-03-19 07:58

NBA／選美國隊最佳五人 布萊恩拱喬丹未選詹姆斯

2019-03-19 09:40

中職十年／龍隊3連霸解散 虎隊鳥比人多也再見

2019-03-18 13:58

季前分析／兄弟新秀養成中 奪冠希望在下半季

2019-03-19 07:00

大專棒球聯賽／吳俊杰飆13K 蔡仲南讚可打職棒

2019-03-18 16:41

HBL／李吟娸拿下MVP 家扶、大倫國中引以為榮

2019-03-18 19:32

NBA／湯瑪斯首戰前東家 金塊多點開花退綠衫軍

2019-03-19 10:06

大專棒球聯賽／兩戰255球28K 吳俊杰是大物

2019-03-18 17:24

NBA／隔一年半返波士頓 湯瑪斯沒有恨只有愛

2019-03-19 09:04

中職／Uni-Girls新成員報到 迎統一獅主場開幕戰

2019-03-18 20:56

客場病春訓仍難解 陳偉殷先發空間拉警報

2019-03-19 00:28

MLB／馬林魚先發未定 官網估陳偉殷牛棚出發

2019-03-19 08:29

自由車／環台賽19日進東勢 台3線交管

2019-03-18 14:36

棒球／前球星當教練 基隆信義國中首成立體育班

2019-03-19 11:52

中職／史博威控球不OK 猿熱身賽墊底

2019-03-18 23:58

羽球／戴資穎當新品試吃員 邀穎粉一起帥起來

2019-03-18 22:36

MLB／東京巨蛋新草皮詭異 水手教頭：球滾動慢

2019-03-18 13:16

印地安泉網賽／3盤退費德勒 汀恩名人賽首登頂

2019-03-18 13:15

HBL／苗栗家扶嬌娃李吟娸 奪冠軍戰MVP

2019-03-19 00:15

MLB／補先發深度 洋基小聯盟約簽左投岡薩雷茲

2019-03-19 09:04

中職／史博威吞敗 猿隊熱身賽確定墊底

2019-03-18 22:12

MLB／一朗秀雷射肩 陽岱鋼連3打數三振

2019-03-18 21:45

NBA／快艇板凳暴徒絕殺 被虧最弱慶祝動作

2019-03-18 23:38

印地安泉網賽／從外卡到冠軍 加國菜鳥封后寫驚奇

2019-03-18 19:22

MLB／一朗14次扛開幕戰先發 史上野手第二老

2019-03-19 10:04

中職／球場拚2021年完工 盼味全龍主場落腳新竹

2019-03-19 12:00

NBA／今日戰績表 熱火捕蜂穩住東區第八

2019-03-18 16:02

MLB／克蕭投不了開幕戰 道奇新王牌布勒卡位

2019-03-19 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top