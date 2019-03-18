考察東奧進度 孫立群憂台灣分到門票少

2019-03-18 23:30 中央社 東京18日專電



中華奧林匹克委員會顧問孫立群。 聯合報系資料照片 分享 facebook 中華奧林匹克委員會顧問孫立群今天參加東京奧運組織委員會辦的第5次國家奧委會（NOC）公開日活動，考察奧運場館等籌備進度。他受訪時說，憂心台灣分到的門票很少。

東京奧運暨帕運組織委員會今天以國家奧委會（NOC）為對象舉辦東奧籌備狀況的說明會。這次是第5次舉辦說明會，有27個國家奧委會成員共69人參加，行程包括視察比賽場館、選手村等。最後一站來到奧運主場館新國立競技場。

孫立群與中華奧會人員楊家榮參與這次的參訪行程。孫立群接受台灣媒體採訪時表示，這是東奧組織委員會第5屆舉辦NOC公開日的活動，也是他第3次參加，參觀了比賽館場的情況，很開心館場工程都如期實施，今天造訪多處，從選手村到運動場館都頗具規模。

被中央社記者問到台灣要參加奧運，目前遇到最大的問題是什麼時，孫立群表示，東京離台灣實在太近了，台灣人非常喜歡來日本，開幕時有非常多的賽事一定是一票難求，主場館只有6萬8千個座位，台灣最後分到的可能只有50張左右，大部人應該是買不到票，這是讓中華奧會最擔心的一件事。

他還說，另一個問題就是奧運舉辦期間的旅館差不多都快要被訂光了，選手屆時的交通與住宿，以及支援團體的住宿可能會有些問題，目前已拜託駐日代表處以及僑界，大力協助尋找住的地方，不管是旅館、民宿，甚至是宗教活動的地方，中華奧會都在動腦筋。

東奧組織委員會人員今天針對奧運場館、選手村的服務等做了詳細的介紹。在參訪過程中，有人針對奧運舉辦期間的交通狀況、大會的行程等提問。

孫立群說，此行了解到，大部分的奧運場館預計今年底或明年初完成，對於東京投入這麼大的心力在做，感到非常開心，希望明年東京奧運有非常好的成績。

負責規劃這項參訪活動的東奧組織委員會國際局部長小林亨表示，這次有這麼多NOC成員來參與，顯示大家對東奧的關心度很高，會把NOC成員的意見納入參考，籌備東奧。

東奧組織委員會計畫8月召集206國與地區的選手團長舉辦說明會。