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印地安泉網賽／從外卡到冠軍 加國菜鳥封后寫驚奇

2019-03-18 19:22台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

加國女將碧安卡完成印地安泉網賽史上最大的逆襲，她以18歲稚齡的外卡身份，奪下該賽...
加國女將碧安卡完成印地安泉網賽史上最大的逆襲，她以18歲稚齡的外卡身份，奪下該賽事后座。 美聯社
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見證網壇新生代好手崛起，印泉女單冠軍大爆冷！自從球后大坂與世界第二的哈蕾普早早出局後，印第安納泉公開賽彷彿成為見證新生代好手橫空出世的舞台。加拿大18歲女將碧安卡(Bianca Andreescu)在半決賽爆氣擊敗施托莉納後，成為印泉首位進入決賽的外卡選手，18日更刷新紀錄，在3盤苦戰後擊敗德國前世界球后柯珀奪冠，精彩表現也獲得加國總理杜魯道的祝賀。

印泉公開賽18日來到最終決賽日，由於強將球后大坂、第2種子哈勒普、第3種子基托娃都意外敗走，闖入決賽的第8種子柯珀最被看好封后，然而，唯一的懸念就在外卡選手、加拿大籍18歲少女碧安卡身上，這位超年輕選手才在半決賽逆襲第6種子的烏克蘭好手施托莉納，寫下外卡在印泉走最遠的紀錄。

奇蹟奪冠

事實證明，碧安卡還想將紀錄推進到冠軍。根據《英國衛報》報導，碧安卡18日在決賽對上前輩柯珀，就把握住對方雙發失誤，先以6:4搶下首盤。但隨後柯珀利用碧安卡缺乏經驗的弱點，挽救破發點後開始發力，打到碧安卡發慌，在追回第2盤後，柯珀一度離冠軍很近。

但碧安卡的教練在關鍵時刻喊停，並上場安慰子弟兵，雖然碧安卡當時慌亂表示「自己已經筋疲力竭，無力動彈」，但隨後卻越打越冷靜，最終完成高難度逆襲，以6:4拿下關鍵第3盤，成功封后，替自己奪得職業生涯最重要的一冠。

印泉冠軍積分也讓碧安卡像坐雲霄飛車一般，從年初的152名，衝到最新榜單的第24名，更以18歲又274天稚齡，成為1999年以來最年輕的印泉冠軍。碧安卡也成為印泉史上首位以外卡身份，扮演黑馬奇蹟奪冠的選手。

背傷不退命

根據《英國廣播公司》報導，碧安卡在賽後提及，這是一場夢幻的旅程；綜觀她的職業賽場，可稱得上艱苦，碧安卡早在青少年網壇闖出名號，2016年就轉打職業，卻因應力性骨折整年幾乎報銷，去年更受背傷所苦，表現受影響，但碧安卡卻從未退卻；她表示，自己常透過做瑜伽與冥想調整自己，這有助於臨場表現。

賽後加國總理杜魯道也在推特發文，稱讚碧安卡這場令人難以置信的公開賽旅程，「從外卡到印泉之巔，碧安卡的崛起寫下歷史！」

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