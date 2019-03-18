PGA╱球員錦標賽10度參賽 麥克羅伊首嘗冠軍

2019-03-18 18:00 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



生涯10次參賽，麥克羅伊球員錦標賽首嘗冠軍。 美聯社 分享 facebook

僅次於高球年度四大賽的球員錦標賽，北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）靠著連抓2支小鳥後來居上，最後一輪繳70桿（-2），以總成積272桿（-16）拿下冠軍。

在高難度的TPC鋸齒球場保持領先，需要非常出色的表現。麥羅伊最後4洞沒有失誤的空間，因為另一名選手、48歲前萊德杯美國隊隊長福瑞克（Jim Furyk）一直緊追在後，福瑞克最後3洞抓下2支小鳥，最後只輸麥克羅伊1桿屈居亞軍。

球員錦標賽最後一輪競爭激烈，麥克羅伊在第14洞吞下柏忌時，仍有6名選手並列領先，麥克羅伊第15、16洞接連抓下小鳥，單獨領先撐到最後，生涯第10次參加球員錦標賽，總算拿下一座「第5大賽」冠軍。

球員錦標賽這一冠讓29歲的麥克羅伊增添不少信心，下個月的美國名人賽，正是4座大滿貫得主麥克羅伊獨缺的賽事冠軍，這次是他第5次挑戰生涯全滿貫。

麥克羅伊說：「這座球場也許是今年球道最遠的一場，也有許多障礙，我很感激自己在本周找回狀態。」麥克羅伊並說：「保持耐心，當我在比賽過程中沒打好的時候，我看了一下領先榜，發現大家都沒打好，我堅持住了。」

麥克羅伊拿下生涯第15座美巡賽冠軍，這一冠讓他聯邦快遞杯積分排名榜首、賺進225萬美元獎金，世界排名也上升2位來到第4；這也是麥克羅伊今年開始越打越好的象徵，他今年參與的6項賽事都是前6名完賽。

前3輪都繳7字頭的老虎伍茲（Tiger Woods），最後一輪繳69桿，以282桿（-6）並列第30名。