印地安泉網賽／3盤力退費德勒 汀恩名人賽首登頂

2019-03-18 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



仰躺呈現「大字」形狀，奧地利網球好手汀恩（Dominic Thiem）今天在印地安泉名人賽開心迎接生涯首座名人賽金盃，而且是以3：6、6：3、7：5力退「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），阻斷瑞士名將挑戰破紀錄第6冠的美夢。

儘管過去和費德勒4次對戰打下2勝，汀恩對今天的逆轉勝仍難以置信，「感覺好不真實，他可是傳奇人物。」他也讚費德勒首盤表現驚人，自己只能盡快去適應。

汀恩4強賽也是打滿3盤才擊敗加拿大巨砲洛尼奇（Milos Raonic），晉級生涯第3場名人賽最終戰，過去兩次都錯失金盃的他這次把握機會，不但獲得130萬美元的高額獎金，也讓費德勒連兩年決賽飲恨。

費德勒去年決賽不敵阿根廷長人迪爾波卓（Juan Martin del Potro），今年則是帶著杜拜剛摘下的生涯第100座冠軍來到印地安泉，但沒能乘勝追擊。

「他擊球點抓得非常好，保持冷靜。」費德勒讚25歲的汀恩表現出色外，也幽默自嘲說，亞軍已非第一次體驗，「我在這位置很多次了，所以我調適得非常快。」

印地安泉女網賽最終戰則是爆出大冷門，加拿大18歲小將安德里斯庫（Bianca Andreescu）在三盤大戰中以6：4、3：6、6：4拍下德國前球后柯波兒（Angelique Kerber），和汀恩一樣領到130萬美元的冠軍獎金。