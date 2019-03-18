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瑞士羽賽／搶第2冠失利 李洋、王齊麟不敵亞運銀牌

2019-03-18 09:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

王齊麟（左）和李洋打下瑞士公開賽亞軍。圖／優乃克提供
王齊麟（左）和李洋打下瑞士公開賽亞軍。圖／優乃克提供
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季初才開始搭檔，我國羽壇男雙新組合李洋／王齊麟就連傳捷報，先在西班牙封王，瑞士公開賽再度殺進決賽，台灣時間今天凌晨雖不敵雅加達亞運摘銀的印尼組合，仍收穫搭檔第一座亞軍。

瑞士公開賽屬國際羽總（BWF）超級300系列賽，和兩人首度登頂的西班牙公開賽同級，總獎金15萬美元（約465萬新台幣），排第8種子的李洋／王齊麟一路過關斬將，包括8強力退多次拿下世錦賽金牌的印尼名將組合阿山（Mohammad Ahsan ）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），4強賽再以3局力退南韓名將組合李龍大／金基正。

今天凌晨登場的男雙決賽，台灣代表碰去年雅加達亞運摘下銀牌的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），首局沒能把握19：18領先機會，反而連丟3分讓印尼組合先下一城，第2局也沒能突破，19：21、16：21屈居亞軍。

王齊麟（右二）和李洋（右一）打下瑞士公開賽亞軍。圖／優乃克提供
王齊麟（右二）和李洋（右一）打下瑞士公開賽亞軍。圖／優乃克提供
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雖無緣合作第2冠，李洋認為仍有收穫，「我們最近的目標都是增加彼此在場上的默契及處理球路的溝通，讓我們比賽的內容更好，在8強遇到塞提阿萬及阿山，原本就是抱持去衝擊他們的心態，因為他們剛拿下全英冠軍，我們也想衝擊他們，也滿成功的拿下勝利，並把比賽內容做好。」

4強賽能擊敗經驗豐富的南韓組合，對這對台灣新男雙也是肯定，但李洋自評今天凌晨表現就不如前兩戰，「我今天多次機會球沒有把握，有點太想要得分，反而沒有做到位，自己的失誤太多了，導致我們打起來比較吃力，我們中間也有在試圖改變，也有些成效，但還是被對手改變了節奏並拿下勝利。」

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