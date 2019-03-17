HBL／南山女籃登頂 教頭淚謝過世老教頭

2019-03-17 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



昨天先斷衛冕軍普門中學的3連霸夢，南山高中今天在107學年HBL女甲級冠軍戰再以65：61斷了永仁高中不敗之身，繼88學年後再度登頂，教頭李陸臻哽咽說，謝謝球員和團隊的努力，讓她完成老教頭郭輝的遺願。

李陸臻透露，去年女籃打進冠軍戰，南山籃球隊創隊教頭郭輝就希望球隊能帶回最終金盃，但並沒如願；郭輝雖在8強賽前過世，但「為老教頭拿冠軍」的心願她仍謹記，很開心球員延續昨天的氣勢和精神，打下隊史第2冠，雖然遲了些，仍完成郭老教頭願望。

南山主控楊秀琴上周六練球傷到左膝韌帶，徹底打亂球隊決賽作戰計畫，卻也讓全隊更團結，今天攻下18分的陳靳豫萱說：「沒有秀琴組織，我們每個細節都要更去溝通。」加上臨危受命接下控球重任的李吟娸扛下重任，今天不但傳出10助攻，還投進包括終場前8秒的打板球，粉碎永仁反撲希望。

攻下19分的「娸娸」開心說，投進最後進攻時間到點前的壓哨球時就有贏球預感，「勝利之神在我們這了！」她提到，自己並非純控球後衛，冠軍戰也一度失控暴衝，但隊友不斷鼓勵提醒，「我們放下個人，以團隊去帶動。」

李陸臻開玩笑說，球隊狀況不斷，曾經很「不聽話」，不料楊秀琴的受傷的危機卻成轉機，「去年在北京我們發生打架事件，主角就是楊秀琴，那次是我第一次看到南山女籃那麼團結，大家都衝上去，這次又是因為楊秀琴，這場也證明南山沒有紅花，只有綠葉，這是團隊打下的冠軍。」