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PGA╱球員錦標賽連3輪7字頭 老虎伍茲冠軍無望

2019-03-17 17:24世界日報 體育新聞組╱綜合報導

球員錦標賽連3輪7字頭，老虎伍茲冠軍無望。 美聯社
球員錦標賽連3輪7字頭，老虎伍茲冠軍無望。 美聯社
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美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）16日在球員錦標賽（The Players Championship）第三輪中，繳出72桿，連續三天都是7字頭成績，目前成績-3、暫居第43，落後領先者高達12桿，與冠軍已經徹底無緣。

伍茲16日有著非常不好的開局，前八洞就出現三次柏忌；他在後九洞力挽狂瀾，硬是抓下三隻小鳥，得以打出平標準桿的72桿，也得以避免被第三輪淘汰。

「我持續戰鬥，總算是追到標準桿，」伍茲說，「在前面的三次柏忌後，我覺得至少要追平標準桿是個好目標，我撐到最後一刻，總算達標。」

所謂第三輪淘汰，是PGA巡迴賽中的規定，第一次淘汰是打完36洞，如果有超過78人晉級，第三天打完時會只保留前70名與平手的球員。

「這輪果嶺的速度非常慢，我打得很掙扎，」伍茲說，「前一天下午的果嶺很乾、球很快，這一輪變得很慢，我們都有些驚訝，我沒有調整過來。」

西班牙名將拉姆（Jon Rahm）16日揮出64桿佳績，一口氣衝上第一，第二輪共同領先的英國好手弗利特伍德（Tommy Fleetwood）與北愛爾蘭球星麥羅伊（Rory McIlroy）以一桿之差緊追在後；台灣小將潘政琮打出74桿，暫居第69。

伍茲Rory McIlroy
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