田徑／體能大考驗 王彥和2百公尺0.01秒之差摘金

2019-03-17 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



中華小將王彥和（右）。圖／中華田徑協會提供 分享 facebook

賽前預估在男子100及200公尺都有機會站上頒獎台的大甲高中一年級「西瓜」王彥和，沒想到在百米項目跌了一跤，沒能跑進決賽，不過這並未打倒王彥和，他今天在200公尺決賽，跑出21秒86成績，以0.01秒之差擊敗印度好手率先抵達終點，也為中華隊取得此次亞洲青少年田徑錦標賽第三面金牌。

王彥和首日在100公尺預賽跑出10秒80的成績，不過隔天的複賽卻跑出不理想的11秒11，排名第9也無緣決賽。王彥和在百米賽場中失利，好在並未影響到他在200公尺的表現，反倒越挫越勇，預賽跑出20秒78排名第二晉級今天的決賽。

中華小將王彥和（中）奪男子200公尺金牌，中華田徑協會秘書長王景成（左）擔任頒獎人。圖／中華田徑協會提供 分享 facebook

最後一天王彥和有著相當大的體能考驗，他預計參加11點45分的異程接力預賽中的第二棒200公尺，接續12點53分的男子200公尺決賽，以及最後在14點15分的異程接力決賽。

為了讓中華隊的接力賽能擠進決賽，200公尺還是得由彥和上陣穩定軍心，但相隔2小時馬上再接200公尺決賽，必然對於個人項目有些影響，在戰況膠著的情況下，中華田徑協會秘書長王景成還率領中華隊所有隊職員、選手擠向觀眾席前排，希望可以在最後的直道上，透過眾人的加油聲給王彥和更多的力量，讓他可以燃燒小宇宙發揮洪荒之力，在列強環伺中奪下金牌。

最終王彥和幾乎與外道的印度選手齊肩通過終點，最終確認成績，王彥和以21秒86擊敗印度選手的21秒87，以0.01秒之差驚險摘金。賽後王彥和說：「今天賽事雖然休息時間比較短，但我卻越跑越興奮。」中間休息只能請防護員協助伸展放鬆，決賽前教練特別叮嚀該注意的技術部份，「我相信一定可以完成，也慶幸我真的做到了。謝謝我的爸媽、沙鹿國中陳柏成教練、現在的江竹偉教練，謝謝你們這麼用力的愛我，我要繼續跑下去。」