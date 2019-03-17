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ABL／冠軍前哨戰 夢想家誓破菲律賓主場不敗金身

2019-03-17 14:23聯合報 記者林宋以情╱即時報導

高居ABL聯盟戰績第2的寶島夢想家，客場3連戰首戰就是重頭戲，今晚作客龍頭菲律賓火焰隊，聯盟雙對決被視為冠軍前哨戰，同時也是決定例行賽龍頭誰屬的關鍵戰役。教頭莫瑞（Dean Murray）表示，剩餘3場例行賽夢想家不會放掉任何一場，目標客場3連勝，以例行賽20勝收尾。

夢想家例行賽尾聲迎來客場3連戰，今晚8時於菲律賓聖羅莎（Santa Rosa）體育館迎戰菲律賓火焰，20日對澳門戰狼，例行賽最末役作客馬來西亞猛龍。教頭莫瑞對與火焰隊一役相當看重，夢想家昨日抵達馬尼拉，晚間就展開練球，賽前中午再至比賽場館做一小時投籃、戰術演練，備戰晚間賽事。

「今晚是客場3連戰最重要一役，若能贏球，剩餘兩場再奪1勝，夢想家就能確定登頂。」教頭莫瑞不諱言，菲律賓火焰相當難纏，也是最有挑戰性的一役，「但我們目標仍是客場3連勝，放眼例行賽20勝。」

目前夢想家戰績17勝6負，緊追聯盟第1菲律賓火焰的18勝6負，過去兩軍3度交手，夢想家奪2勝1負，尤其近兩戰都在主場拿下勝利，不過擁有主場優勢的火焰隊，至今主場未曾嘗敗豪取12連勝，此外兩軍本季第2度碰頭就已擦出火花，火焰隊洋將拉莫斯經紀人放話主場等著瞧，也讓比賽未開打就煙硝味十足。

談到推特風波，莫瑞淡定以對，表示球場上彼此叫勁難免，但衝突倒是不至於，重點仍是將注意力放在球場上，「如果會發生早就發生了，球場上難免都會彼此互相干擾，相信球員也會專注場上表現。」

寶島夢想家賽前練習。記者林宋以情／攝影
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洋將阿提諾。記者林宋以情／攝影
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寶島夢想家田壘賽前練習。
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寶島夢想家錢肯尼（Kenny Chien）。記者林宋以情／攝影
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