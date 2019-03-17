亞青少田徑／太想奪金失節奏 楊睿萱女400欄銀恨

2019-03-17 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



楊睿萱（中）女子400公尺跨欄以60秒68摘銀。圖／中華田徑協會提供 分享 facebook

賽前被中華隊總教練邱為榮評估可望在此次第三屆亞洲青少年田徑錦標賽中奪下雙金的楊睿萱，今天在女子400公尺跨欄以60秒68成績不敵泰國選手，遺憾摘銀，不過她仍感謝教練林進福對她的教導，希望接下來能調回應有水準，朝更佳成績邁進，賽後她也向教練喊話：「阿福老師你要陪著我繼續走後面的路，麥走。」

就讀麥寮高中的楊睿萱在女子400公尺跨欄預賽以61秒66排名第一晉級，不過今天的決賽不敵跑出60秒52的泰國選手，與金牌擦身而過。教練林進福賽後表示，楊睿萱應該是太渴望奪金，沒有掌握到比賽節奏，導致一出發時就感覺身體有些緊繃，欄架的步伐混亂，過欄的高度、欄架後的收腿都沒有做到平時的要求，以致於每個欄架都增加不少時間。

不過林進福仍正面看待子弟兵這次的失利，他認為失敗對選手而言是很好的學習過程，未來在訓練上會加強選手的心理層面，讓心理可以穩定生理，確保比賽時的水準。

與金牌擦身而過的楊睿萱則表示，去年自己經歷了很多國際賽，在心靈上及視野上有很多的成長，只是在身體上也累積很多的疲勞與傷勢，自青奧會回來之後就是給自己一段時間休息跟沉澱，再慢慢練回原來的水準，也感謝防護員辜羿璇此次隨隊出征，讓她覺得更加安心。

楊睿萱說：「雖只跑60秒68，但已是調整後最佳的成績，復健之路很漫長，感謝每一次的400欄教會我堅持這件事，我還想要更好，也一定能更好。」最後她也對林進福喊話，「阿福老師你要陪著我繼續走後面的路，麥走。」

張嘉妤在亞青少女子跳高奪銅。圖／中華田徑協會提供 分享 facebook

跳高場上也傳來佳音，就讀新竹縣芎林國中的張嘉妤在比賽中曾嘗試挑戰個人最佳的1公尺73未果，最終以1公尺69成績奪銅，賽後她表示，看到昨天男子跳高的比賽，令她十分亢奮，心想要以破個人最佳及奪牌為目標，不過在挑戰1公尺73第二跳時動作沒有做完，導致失敗，雖然沒能破個人最佳有些失落，仍開心替我國再下一面獎牌。