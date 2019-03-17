印地安泉網賽／納達爾傳訊退賽 費德勒盼還能對決

2019-03-17 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）無緣在印地安泉網球賽男單上演生涯第39度交手，納達爾因右膝傷勢宣布退出四強戰，由費德勒晉級決賽，明天將與奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）爭冠。

納達爾雖然在八強賽擊敗俄羅斯新秀卡察諾夫（Karen Khachanov），不過中間兩度喊出傷停治療膝蓋，今天直到賽前幾小時才決定退出，「我今天熱身時感覺膝蓋的狀況不足以承受比賽的競爭強度。」

納達爾也傳訊息給在另一個場地熱身的費德勒，告訴他今天的對決無法成行，費德勒表示：「這很讓人失望，我知道觀眾都很期待這場比賽，我們兩個也是，我很開心能進入決賽，但不希望是這種形式。」

費德勒與納達爾生涯交手38次，由納德爾以23勝15敗領先，最近一次對決已是2017年上海大師賽，球迷都很期待能再度看到兩人同場較勁，費德勒表示：「我們有過太多次史詩對決，接下來每一次都可能是最後一次對決，這會不會是最後一次機會？我希望不是，但如果我們都保持高排名，從籤表上看來，要對決是個挑戰。」

汀恩稍早以7：6（3）、6：7（3）、6：4驚險擊敗洛尼奇（Milos Raonic）晉級冠軍賽，費德勒要挑戰生涯第六座印地安泉男單冠軍，才能擺脫約克維奇（Novak Djokovic）獨居史上第一。