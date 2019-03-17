親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

影／少年蛋砸澳洲極右派參議員！ 慘遭參議員還手痛揍

千萬超跑撞成廢鐵 這處「墳場」為何讓人打死不退

運動筆記直到最後一刻，我都沒有放棄親親我的寶貝
健行筆記走跳羚羊Trip Antelope 【五寮尖】 緩慢的啟示⋯ 能高主峰！
NBA今日十大好球 (3月16日)賽事懶人包 (3月16日)

印地安泉網賽／納達爾傳訊退賽 費德勒盼還能對決

2019-03-17 09:03聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

費德勒Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）無緣在印地安泉網球賽男單上演生涯第39度交手，納達爾因右膝傷勢宣布退出四強戰，由費德勒晉級決賽，明天將與奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）爭冠。

納達爾雖然在八強賽擊敗俄羅斯新秀卡察諾夫（Karen Khachanov），不過中間兩度喊出傷停治療膝蓋，今天直到賽前幾小時才決定退出，「我今天熱身時感覺膝蓋的狀況不足以承受比賽的競爭強度。」

納達爾也傳訊息給在另一個場地熱身的費德勒，告訴他今天的對決無法成行，費德勒表示：「這很讓人失望，我知道觀眾都很期待這場比賽，我們兩個也是，我很開心能進入決賽，但不希望是這種形式。」

費德勒與納達爾生涯交手38次，由納德爾以23勝15敗領先，最近一次對決已是2017年上海大師賽，球迷都很期待能再度看到兩人同場較勁，費德勒表示：「我們有過太多次史詩對決，接下來每一次都可能是最後一次對決，這會不會是最後一次機會？我希望不是，但如果我們都保持高排名，從籤表上看來，要對決是個挑戰。」

汀恩稍早以7：6（3）、6：7（3）、6：4驚險擊敗洛尼奇（Milos Raonic）晉級冠軍賽，費德勒要挑戰生涯第六座印地安泉男單冠軍，才能擺脫約克維奇（Novak Djokovic）獨居史上第一。

費德勒納達爾Roger Federer
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

田徑／中華亞青少 再收穫2銀2銅

2019-03-16 23:51

自由車／環台賽第四站 周三南投登場

2019-03-16 23:43

全國總統盃運動舞蹈錦標賽 WDC高手挑戰成人A組拉丁舞蔡明修／劉亭君摘金

2019-03-16 22:41

田徑／首度國際賽就摘銀 杜昌煥：全中運奪金獻教練

2019-03-16 18:17

自行車／黃亭茵領騎 率5千名車友欣賞彰化之美

2019-03-16 16:42

熱心旅行團及時救援 韻律體操精靈可穿新衣出賽

2019-03-16 16:25

羽球／出席南科系列活動 戴資穎小試身手與科技部長合拍

2019-03-16 15:58

田徑／亞青少賽再添一銀 何奎霖跳生涯最佳7公尺48

2019-03-16 15:07

東奧／日本王牌泳將出狀況 萩野公介無限期休養

2019-03-16 15:01

扯！用電腦修圖也能證明是選手 南加大爆假運動員入學醜聞

2019-03-16 13:24

印地安泉網賽／男單4強 費德勒強碰納達爾

2019-03-16 11:57

羽球／瑞士公開賽 李洋、王齊麟殺進4強

2019-03-16 10:54

影╱超級任務！挑戰下溯846米台灣第一高瀑

2019-03-16 06:00

田徑／洪吉嫻、盛尹辰 中華亞青少一日雙金

2019-03-16 00:18

國訓中心新宿舍 像飯店舒適

2019-03-15 22:38

體操／李智凱抱病硬撐落馬 巴庫站鞍馬未進決賽

2019-03-15 21:15

印地安泉網賽／單打失利不影響 約克維奇盡情享受雙打

2019-03-15 20:23

田徑／亞青少男子三級跳再摘金 中華隊單日雙金

2019-03-15 17:42

環台賽／馮俊凱、杜志濠領銜 中華隊放眼前6名

2019-03-15 16:58

走進國訓中心新宿舍樣品屋 選手驚呼：很有飯店的Fu

2019-03-15 16:36

東奧／涉行賄疑雲 日本奧會主席恐卸任

2019-03-15 15:17

國體大古代兵器展 名刀、寶劍呈列中山藝文廊

2019-03-15 15:17

田徑／亞青少傳捷報 洪吉嫻比下陸女將奪首金

2019-03-15 13:20

印地安泉女網／詹詠然詹皓晴 女雙4強惜敗止步

2019-03-15 12:51

青年盃／大會紀錄遭魏浩倫改寫 楊俊瀚：盼他持續進步

2019-03-15 11:29

青年盃／發揮不理想仍摘金 陳傑：向費德勒學習

2019-03-15 11:22
看更多

熱門文章

HBL／勝敗壓力一肩扛 能仁高錦瑋淚灑小巨蛋

2019-03-16 16:40

NBA／ 爽到球迷苦到球員 格林：罰款無濟於事

2019-03-16 13:15

HBL／末節猛攻退高苑 南山將與能仁爭冠

2019-03-16 19:49

NBA／蝙蝠酷愛造訪馬刺主場 生態學家揭背後原因

2019-03-16 17:28

NBA／美媒公佈百大知名運動員 詹皇與柯瑞入榜前十

2019-03-16 16:03

NBA／紐西蘭恐攻屠殺 林書豪、西蒙斯為慘案哀悼

2019-03-16 13:53

NBA／詹皇缺陣 活塞賞湖人近8場第7敗

2019-03-16 10:31

NBA／保羅掛免戰牌不打緊 哈登隻手助火箭升空

2019-03-16 11:58

中職／對日投打得好 陳俊秀受日媒關注

2019-03-16 11:15

NBA／走過人生30個年頭 柯瑞期許心態更成熟

2019-03-16 16:03

NCAA／哪裡跌倒哪裡站起來 威廉森率隊復仇北卡

2019-03-16 15:25

HBL／高錦瑋末節挺身 能仁退光復晉冠軍賽

2019-03-16 15:40

中職三年／空前絕後金冠軍 創紀錄的兄弟象

2019-03-16 13:40

HBL／光復黑馬傳奇終結 教頭：該給球員掌聲

2019-03-16 16:22

NBA／雷霆談妥球衣廣告 聯盟30隊贊助全數到位

2019-03-16 10:17

NBA／種族歧視言論攻擊 厄文也難倖免

2019-03-16 09:00

NBA／簽證問題延遲報到時間 伯加特預計22號回歸

2019-03-16 10:13

HBL／終結對戰普門7連敗 南山教頭：完成不可能任務

2019-03-16 19:13

NBA／三劍客轟61分擒國王 76人升東區第三

2019-03-16 12:07

日職／缺戰9天手感跑掉 王柏融不擔心

2019-03-16 15:03

HBL／南山復仇挺進冠軍賽 普門三連霸夢碎

2019-03-16 17:52

MLB／還沒上過大聯盟 傳白襪開8年31億長約綁頂級新秀

2019-03-16 11:09

印地安泉網賽／男單4強 費德勒強碰納達爾

2019-03-16 11:57

HBL／鄭慧慈雙15退北一女 永仁13連勝晉冠軍賽

2019-03-16 13:39

HBL／能仁、永仁拚全勝封王 光復盼譜黑馬傳奇

2019-03-16 10:01

日職／猿隊改行程來看他 王柏融：滿開心的

2019-03-16 15:10

NBA／藍道生涯新高45分無用 拓荒者全員發揮擒鵜鶘

2019-03-16 14:31

圖／HBL南山大勝普門 晉級冠軍賽

2019-03-16 18:18

圖／HBL能仁四人得分上雙 險勝光復晉級冠軍賽

2019-03-16 16:30

世界盃男籃／抽籤結果出爐 衛冕軍美國分在E組

2019-03-16 20:33

網球／印地安泉網賽男單4強戰 納達爾膝傷退賽

2019-03-17 06:39

NBA／今日戰績表 馬刺艾德里奇領軍拉出7連勝

2019-03-16 13:02

MLB／以後沒有一人投手 小熊教頭不滿戰術受影響

2019-03-16 12:01

MLB／賈吉又秀長打 對紅襪敲春訓第五轟

2019-03-16 12:08

HBL／南山拚雙冠紀念老教頭 許時清：會很有意義

2019-03-16 20:28

MLB／水手抵日本 球迷就是要鈴木一朗

2019-03-16 15:29

雲林縣長盃槌球賽開打 全國80隊好手老少同場競技

2019-03-16 15:11

MLB／9月擴編銳減影響台將 陳金鋒是當年首位

2019-03-16 10:39

田徑／首度國際賽就摘銀 杜昌煥：全中運奪金獻教練

2019-03-16 18:17

羽球／出席南科系列活動 戴資穎小試身手與科技部長合拍

2019-03-16 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top