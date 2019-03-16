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全國總統盃運動舞蹈錦標賽 WDC高手挑戰成人A組拉丁舞蔡明修／劉亭君摘金

2019-03-16 22:41聯合新聞網 綜合報導

蔡明修／劉亭君。 中華民國體育運動舞蹈總會提供
蔡明修／劉亭君。 中華民國體育運動舞蹈總會提供
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中華民國體育運動舞蹈總會舉辦「108年度第18屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽」16日在台北體育館熱鬧開跳，這也是中華舞總今年度積分排名賽中的第一場。今年的比賽在成人A組拉丁舞出現新局，來自WDC系統的三對拉丁高手跨系統參賽，為總統盃帶來更激烈的競爭，最終由蔡明修／劉亭君摘下冠軍，林詠鉦／莊雅晴屈居第二，陳楊奕／曾小蕾第三。

WDSF與WDC是目前各具特色的兩大國際舞蹈比賽系統，中華舞總以海納百川的想法，並不禁止WDC選手報名參賽，反而希望透過彼此交流刺激，讓選手舞技有更多成長的機會。此次成人A組拉丁舞比賽的三對新面孔，包括陳楊奕／曾小蕾、蔡明修／劉亭君、葉紘／高聖玟，過去均以WDC系統比賽為主，此次參加WDSF的比賽，他們均表示，希望藉由多參加比賽磨練舞技，並全力爭取國手資格。

蔡明修賽後表示，他是第一次參加WDSF的比賽，他認為兩個體系的風格不同，WDSF似乎比較注重腳步速度，WDC則重視身體與舞伴的關係，不過，比賽起來並沒有太大差異，主要還是看自己的表現，他希望藉由每一場比賽來提昇自己的舞技。總統盃順利摘金，他表示很高興，未來只要有機會，包括6月的世界大滿貫賽都會參加。

陳楊奕表示，他曾在高中時參加過WDSF的比賽，之後都在WDC。這次轉過來，主要是希望多嚐試，他覺得在WDSF比賽，舞風與WDC不太一樣，走競技的意味較濃厚，對他而言，是很棒的收獲。

葉紘表示，他曾於國小參加過WDSF的比賽，未來只要有時間有比賽都會參加，他也不諱言，轉過來WDSF主要就是多參加比賽，磨練自己的舞技，也希望有機會成為國手，能在國際大賽為國爭光。

林詠鉦／莊雅晴。 中華民國體育運動舞蹈總會提供
林詠鉦／莊雅晴。 中華民國體育運動舞蹈總會提供
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面對新挑戰，過去的常勝軍，先前才在日本東京公開賽23歲組拉丁奪銀的林詠鉦／莊雅晴感受到更多壓力，林詠鉦表示，因為一直在WDSF的系統比賽，這樣的切磋機會相當難得，感覺很新鮮，賽前也有上網稍微探查敵情。能有新的競爭與刺激，他認為對自己是好的，更能藉此進步不鬆懈。這次總統盃林詠鉦／莊雅晴在21歲以下青年A組拉丁舞摘金，成人A組標準舞與拉丁舞則獲得2銀。

林廷駿／陳怡安。 中華民國體育運動舞蹈總會提供
林廷駿／陳怡安。 中華民國體育運動舞蹈總會提供
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去年喜獲國光獎章的林廷駿／陳怡安，在標準舞戰場依然風光，21歲以下青年A組標準舞、成人A組標準舞笑納雙金，21歲以下青年A組拉丁舞銅牌。林廷駿目前是彰化師範大學運動學系大一學生，他表示系上體能訓練份量很重，對自己很有幫助，更能發揮舞技。

今年6月1、2日，中華舞總再度承辦WDSF世界運動舞蹈大滿貫賽，屆時台北將再次迎來世界排名頂尖的舞林高手，為了讓選手有更多磨練機會，中華舞總也將同時間舉辦亞洲23歲以下青年組錦標賽，國內選手在總統盃暖身之後，要面對下一波更高強度的挑戰。

龔士太／鄭玉歆。 中華民國體育運動舞蹈總會提供
龔士太／鄭玉歆。 中華民國體育運動舞蹈總會提供
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萌萌噠女孩鄭玉歆 總統盃喜獲1銀1銅

從國標小舞后進軍演藝圈，去年曾發片的16歲唱跳歌手鄭玉歆，16日也現身全國總統盃運動舞蹈錦標賽。三年沒有參加中華舞總的賽事，鄭玉歆與龔士太搭檔，在成人A組拉丁舞、大專高中組拉丁舞與成人C組拉丁舞等三項，獲得1銀1銅。媽媽黃子玲表示，去年因為發片個人專輯「萌萌噠女孩」比較忙所以沒來比賽，未來只要有空都會來參加，她期許女兒能成為國際級的唱跳歌手。

目前就讀高雄文藻外語專二的鄭玉歆，6歲學習國標舞，8歲榮獲世界華人盃5冠王，迄今贏得超過400面獎牌。她不僅專精運動舞蹈，亦涉獵街舞，她曾與父母受邀參加中國達人秀及亞洲達人秀，詮釋「卓別林」拿下滿分，一鳴驚人，也讓藝能界注意到這個小女生。

鄭玉歆曾參與2016年美國好萊塢iPOP國際表演選秀大賽勇奪2金3銀2銅，父母認為她有成為藝人潛能與特質，曾與8家經紀公司洽談合作，最後選擇高千惠公司。目前公司安排每週4天歌唱課，平常有空也持續練習國標舞。

黃子玲表示，鄭玉歆五月將赴英國參加比賽，未來也以參加國際業餘公開賽為主，不斷接受更大的挑戰。她並指出，目前以經紀公司的安排為主，但只要有空檔，國內的比賽不會缺席。

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