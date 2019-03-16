SBL／團隊五人得分上雙 富邦斷璞園6連勝

2019-03-16 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



分居聯盟二、三名的富邦與璞園隊今天狹路相逢，富邦靠著團隊多點開花攻勢，其中先發5人中有4人得分突破雙位數領軍下，以93：84擊敗衛冕軍，收下5連勝，本季兩隊對戰各取得3勝，獲勝的富邦也擴大與璞園的勝場差。

本季SBL為下季職業化實施主客場制作準備，本周起進行主場日賽程，從周三起連打5天，1天只打1場，前三天分別由金酒、璞園、台啤隊依序登場。今天璞園舉行第二次的「主場日」，吸引了近2千名球迷到場支持，中場除了加碼抽出Nike福袋外，還將抽出最大獎的東京來回機票，賽後也將舉行全隊握手會，今天購票入場的前100名球迷還可獲得一件Nike T恤。

璞園此役開賽狀況連連，團隊出現6次失誤外，全隊17投僅4中，球員也都只有零星得分，首節打完以13：24落後。次節璞園進攻狀況仍然無解，也讓富邦持續擴大領先分差，此節比賽中還出現張宗憲與李啟瑋發生肢體衝突的畫面，好在兩隊球員即刻將兩人拉開，沒讓衝突擴大，半場打完富邦取得14分領先。

易籃後，璞園雖靠強森（Orlando Johnson）單節獨拿16分，仍無法擋住富邦多點開花攻勢，也讓富邦始終維持著雙位數領先，決勝節璞園雖曾追個位數分差，不過攻勢很快就被富邦中斷，最終璞園就以9分差落敗，也中斷6連勝。

富邦以賈西亞（Charles Garcia）18分、12籃板最佳，米歇爾15分、15籃板、4助攻，蔡文誠14分、張宗憲11分，劉韋辰也有10分的演出；落敗的璞園則以強森20分、12籃板最佳。