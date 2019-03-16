HBL／南山拚雙冠紀念老教頭 許時清：會很有意義

2019-03-16 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



南山教頭許時清表示，如男、女籃能在明天一同奪冠，將會有很大意義。記者余承翰／攝影 分享 facebook

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南山高中今天在女籃率先取得冠軍賽門票後，男籃也在四強賽以13分差距擊敗高苑工商，明天將一同爭奪冠軍榮耀，男籃教練許時清表示，球隊老教頭也是最大推手的郭輝於今年逝世，如能在明天奪下雙冠，對於他們來說將會很有意義。

南山女籃今天在克服傷兵問題挺進決賽後，男籃也靠著第四節一輪猛攻擊敗高苑工商，兩隊將在明天分別與永仁高中和能仁家商爭奪冠軍，教練許時清強調能不能奪冠會順其自然，不過如男女籃都能拿下冠軍，對於學校來說將會有不同意義。

「如果可以（拿雙冠）當然希望，因為今年除了是南山男籃的50周年外，郭老師也在今年離開我們，如果拿下雙冠對我們會有很大意義。」許時清在談到明天男、女籃將同時爭冠時說，「其實在今天我們贏球後我就想到，如果郭老師還在我們後面的話，他一定會很開心。」