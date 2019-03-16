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HBL／末節猛攻退高苑 南山將與能仁爭冠

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HBL／南山逆轉高苑 明與能仁爭冠

2019-03-16 20:16聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

HBL今晚在台北小巨蛋進行四強賽，南山高中在第四節拉出一波17：4的攻勢奠定勝基，終場以72比59擊敗高苑工商晉級冠軍賽。

南山高中邱詠富（右）利用隊友掩護切入上籃。記者余承翰／攝影
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南山高中李沛澄（左）閃過防守上籃得分。記者余承翰／攝影
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南山高中張兆辰（右）攻得全場最高的19分。記者余承翰／攝影
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高苑工商簡賀宇（中）利用快攻上籃得分切入時遭到雙人包夾。記者余承翰／攝影
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南山高中以72比59擊敗高苑工商晉級冠軍賽。記者余承翰／攝影
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南山高中教練許時清。記者余承翰／攝影
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高苑工商教練田本玉。記者余承翰／攝影
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高苑工商林奇翰（左）利用快攻上籃得分。記者余承翰／攝影
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南山高中高苑工商
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