田徑／首度國際賽就摘銀 杜昌煥：全中運奪金獻教練

2019-03-16 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



杜昌煥（右）。圖／中華田徑協會提供 分享 facebook 第三屆亞洲青少年田徑錦標賽第2天賽事，首度入選青少年國手的台南永仁高中二年級杜昌煥，就在十項全能項目以總分6268分拿下銀牌；而另名跳高小將傅兆玄則以2公尺14成績，替我國再下一面銅牌。

練田徑8年的杜昌煥，這次是他首度入選青少年國手，最終他以6268分，打破個人最佳6012分摘下銀牌，能夠在人生首場國際賽中友好的表現，杜昌煥滿心雀躍，也謝謝教練楊清隆日夜陪伴，他想起國一時自己100公尺只跑出16秒，不過教練並未因此放棄他，反而一步一步帶著他繼續向前，也才能夠有現在的杜昌煥。

這次比賽楊清隆雖無法到現場指導，依舊透過網路給予杜昌煥技術上的修正及心靈的撫慰，他說：「以前比賽太習慣教練在旁，很兇但很給力，現在教練不在旁邊沒有人念反而心浮浮的，回去之後一定要當面謝謝教練的諄諄教誨。」

比完賽後，杜昌煥直呼只想趕快躺平，他表示在台灣比賽跟在國外比賽還是很大的不同，對於不熟悉的環境需要耗費更多心力去適應，未來國際比賽需要把這個區塊也納入考量，減少更多干擾因素，讓自己更好。