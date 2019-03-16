自行車／黃亭茵領騎 率5千名車友欣賞彰化之美

2019-03-16 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



黃亭茵（中）領軍申騰美利達車隊隊員。圖／美利達自行車提供 分享 facebook 邁入第九屆的「美利達．瑪吉斯盃彰化經典百K」單車自我挑戰活動，今年延續以往千人志工團的規模，為5千多位的車友提供最高規格的交通維護品質，第一名的完騎時間更是比去年快了約9分鐘，創下2小時34分57秒的佳績。台灣自行車「一姊」黃亭茵帶領申騰美利達車隊4位年輕好手一同出席，全程陪伴車友挑戰105公里的路程，欣賞彰化的優美風光。

大會延續過往理念，今年也費心投入龐大的人物力，以為車友提供高規格的路線交維與醫護救護品質為己任，為車友的安全與騎乘舒適度做最嚴格的把關。在大會的高品質的路線及活動規畫下，今年的最佳完騎時間創下2小時34分57秒的佳績，比去年快了約9分鐘。今年更規畫了冷飲及熱食服務區，期望讓每位車友都能感受到最尊榮的待遇。

大會更精心規畫了105公里的彰化經典單車路線，讓車友爬越知名的八卦山脈139線外，騎經鳳山寺、猴探井、落雨松森林等知名景點，讓參加的車友們大呼過癮。

而受邀與5千名車友同騎大彰化的台灣自行車「一姊」黃亭茵今年更帶領2019亞洲錦標賽銅牌的段承恩、2018年全國場地錦標賽金牌的張雅雯及兩位在各大賽事獲得優秀成績的自行車界明日之星陳韋杰、陳俞欣一同出席，全程陪伴車友挑戰105公里的路程，欣賞彰化的優美風光。