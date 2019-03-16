熱心旅行團及時救援 韻律體操精靈可穿新衣出賽

2019-03-16 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



分享 facebook 日前傳出出身烏克蘭體操國手並在年初領到我國身分證的藝人瑞莎，所指導的台灣韻律體操選手宋語涵、李慈紋，因快遞公司疏失，導致訂製比賽服被寄往美國，恐無新衣可穿的情況，今天傳來好消息，新製的初賽服裝已經透過熱心的旅行團在今天送達希臘，讓選手能在「2019 年阿芙羅迪蒂盃韻律體操邀請賽」穿上新衣出賽。

今年一月中台灣兩名韻律體操選手宋語涵、李慈紋才確定代表台灣到希臘參加比賽，雖然選手家人第一時間就緊急找廣州廠商訂製比賽服裝，雖然廠商提前完成，後來卻因遲遲未收到衣服，才發現衣服被快遞公司送到美國，13日才會寄回台灣，不過當天就是兩名選手的出發日，也讓教練瑞莎急忙在臉書上發文求助。

經過多方人士幫忙後，中華體操協會昨晚接獲韻律體操隊教練高敬惠的消息，表示兩名選手新訂製的比賽服裝已經委由熱心的旅行團在今天送達希臘，並將由我國駐希臘代表處同仁前往機場領取後，專程送達比賽會場，讓選手能穿上新衣出賽。

體育署特別感謝教練瑞莎積極聯繫旅行社，以及我國駐希臘代表在千里之外協助護送美麗服裝交給選手，駐希臘代表獲知我國韻律體操代表隊選手因快遞公司耽誤，而未及帶新製比賽服裝出國比賽消息後，旋即主動與瑞莎聯繫，並由前往希臘的熱心旅行團協助，希望能讓選手們沒有遺憾的穿著新製服裝參加比賽。

體育署表示將持續輔導體操協會協助選手的訓練費用，並積極挹注選手所需之器材、服裝，讓美麗的韻律體操持續前進國際舞台。