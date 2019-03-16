雲林縣長盃槌球賽開打 全國80隊好手老少同場競技

2019-03-16 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣縣長盃全國搥球錦標賽於今天在斗南田徑場舉行，縣長張麗善（右三）開球。圖／雲林縣政府提供 分享 facebook 雲林縣縣長盃全國搥球錦標賽於今天在斗南田徑場舉行，縣長張麗善與雲林縣志願服務協會理事長莊妞媚、雲林縣體育搥球委員會主任委員黃美瑤、雲林縣體育會理事長郭志恆共同開球。

張麗善表示，槌球對於腦力、體力、團隊精神助益甚大，是高齡友善活動也適合大小朋友，是項全民運動，她希望無論是哪一種體育活動，縣民都能動起來，透過運動健身與強身。