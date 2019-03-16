東奧／日本王牌泳將出狀況 萩野公介無限期休養

2019-03-16 15:01 中央社 東京16日綜合外電報導



萩野公介。 路透 分享 facebook 日本男女王牌泳將分別面臨嚴峻挑戰，一位進入「無限期休養」，另一位住院接受治療，都無法參加今年日本及世界游泳錦標賽，恐為2020年東京奧運日本代表隊奪牌增添變數。

日本男子泳將萩野公介今年24歲，曾在2016年里約奧運為日本奪下男子400公尺個人混合賽的首面金牌；女子泳將池江璃花子現年18歲，去年亞運個人就席捲6金2銀，獲大會最有價值選手（MVP），是首位獲此殊榮的日本女選手。

這2位選手被視為日本游泳隊參加2020年東京奧運的男女王牌，但近期2人分別面臨嚴重低潮與疾病等問題。

日本報知體育報導，萩野公介昨天透過經紀公司宣布，將不會出賽4月舉行的日本游泳錦標賽，理由包括難以維持游泳動力，目前也沒在練習。

萩野雖然還是以參加2020年東奧為目標，但目前參加各項賽事的行程卻一片空白，事實上等於也放棄今夏的世界游泳錦標賽。

萩野說他做了一個痛苦的決斷，理想跟現實的差距愈拉愈大，要保持游泳的動力也變得愈來愈難，現在沒有正面面對比賽的心情。

日本游泳錦標賽兼具國手選拔功能，一旦缺席比賽，就無法取得參加7月世界游泳錦標賽的門票，更無法透過在世界游泳錦標賽奪金來取得代表日本參加東奧的資格。

萩野還不確定何時能重回泳池，在奧運前一年進入「無限期休養」，可說相當罕見。

雖然萩野在里約奧運奪下包括金牌的3面獎牌，但運動生涯卻不平順。在里約奧運前一年因為自行車意外造成右手肘骨折，怕影響奧運所以沒動手術，直到2016年9月里約奧運結束後才開刀，但術後感覺不佳，始終無法順暢伸展。

愈游愈慢的萩野到醫院接受血液檢查，並無任何異常，開始尋求精神方面的原因，今年也未參加2月中旬起在西班牙舉行的集訓。

教練平井伯昌說，萩野近年來在練習時總是表現很好，但一到賽場就判若兩人，應是精神方面等原因造成動作出現障礙，猶如棒球界的所謂「投球失憶症」。

女將方面，原本被視為東奧奪牌希望的池江璃花子，因為被診斷出白血病，已住院接受治療，同樣無法參加日本游泳錦標賽，日本男女泳將王牌選手雙雙缺席。

池江今年2月宣布自己罹患白血病，當時震驚日本體壇。

池江教練三木二郎說，池江本人想參加2020年東京奧運，且這個可能性也不能說是零，他們會在精神層面等給予協助及支持。

池江本人也說，會專心接受治療，早日讓大家看到更強的她。