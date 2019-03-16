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HBL／永仁雙塔發威 大勝北一晉級冠軍賽

2019-03-16 14:00聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

HBL今天在台北小巨蛋進行四強賽，首先登場的永仁高中靠著雙塔鄭慧慈與吳瑋茹聯手得到34分、24籃板，以69比39擊敗北一女中晉級冠軍賽。

永仁高中鄭慧慈（右）在籃下賞了北一女中周季葳（左）火鍋。記者余承翰／攝影
永仁高中鄭慧慈（右）在籃下賞了北一女中周季葳（左）火鍋。記者余承翰／攝影
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永仁高中鄭慧慈（中）繳出15分、17籃板、3阻攻。記者余承翰／攝影
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永仁高中林佳蓉（中）突破包夾上籃得分。記者余承翰／攝影
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永仁高中雙塔鄭慧慈（右）與吳瑋茹（左）聯手得到34分、24籃板。記者余承翰／攝影
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北一女中啦啦隊在場邊賣力加油。記者余承翰／攝影
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永仁高中以69比39擊敗北一女中晉級冠軍賽，球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
永仁高中以69比39擊敗北一女中晉級冠軍賽，球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
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永仁高中以69比39擊敗北一女中晉級冠軍賽，場邊啦啦隊興奮地歡呼。記者余承翰／攝...
永仁高中以69比39擊敗北一女中晉級冠軍賽，場邊啦啦隊興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
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永仁高中吳瑋茹（中）攻下全隊最高的19分。記者余承翰／攝影
永仁高中吳瑋茹（中）攻下全隊最高的19分。記者余承翰／攝影
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永仁高中以69比39擊敗北一女中晉級冠軍賽，球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
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永仁高中鄭慧慈（右）繳出15分、17籃板、3阻攻。記者余承翰／攝影
永仁高中鄭慧慈（右）繳出15分、17籃板、3阻攻。記者余承翰／攝影
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永仁高中以69比39擊敗北一女中晉級冠軍賽，球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
永仁高中以69比39擊敗北一女中晉級冠軍賽，球員興奮地歡呼。記者余承翰／攝影
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永仁高中吳瑋茹
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