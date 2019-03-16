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扯！用電腦修圖也能證明是選手 南加大爆假運動員入學醜聞

2019-03-16 13:24世界日報 編譯組／綜合報導

拍劇照電腦修圖假冒校隊選手奇招百出。 世界日報
拍劇照電腦修圖假冒校隊選手奇招百出。 世界日報
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冒牌校隊選手萬一穿幫必須假造理由。 世界日報
冒牌校隊選手萬一穿幫必須假造理由。 世界日報
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有錢父母在不肖業者辛格（William Singer）安排下，賄賂南加大（USC）體育組資深副主任海諾（Donna Heinel），假冒運動選手獲錄取校隊，入學後根本不向校隊報到，一般來說可以相安無事，但也發生遭到懷疑險些穿幫，這時辛格就得動腦筋編個理由。

聖地牙哥保險公司主管麥法蘭（Toby MacFarlane）2014年2月花20萬元把女兒弄進南加大女子足球校隊，但其實從來沒上過場。

2014年8月南加大女子足球校隊換教練，新任女教練在選手名單發現麥法蘭女兒名字，但對她毫無印象，點名時也從來沒看過她，因此發電郵向體育組查詢。體育組把電郵轉發麥法蘭女兒的學生顧問，學生顧問回覆女教練說麥法蘭女兒並非校隊選手。

女教練直接發電郵給麥法蘭女兒，問說：「對不起，妳不在我的選手名單上面，可否請盡快和我聯絡？」麥法蘭得知後向辛格求救，辛格教麥法蘭告訴女教練女兒得了足底筋膜炎（plantar fasciitis）無法踢球。

南加大爆入學醜聞。 世界日報
南加大爆入學醜聞。 世界日報
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假冒校隊「錢」進名校 拍劇照、修圖…花招百出

有錢父母為求子女就讀南加大（USC），在不肖業者辛格（William Singer）安排下，賄賂南加大體育組資深副主任海諾（Donna Heinel），假冒運動選手獲錄取校隊。他們必須無中生有，提供子女從事運動「劇照」送審，方式五花八門，甚至採取電腦修圖。

根據公訴書，時裝設計師吉安諾里（Mossimo Giannulli）與女星妻子蘿瑞羅夫林（Lori Loughlin）安排女兒申請南加大划船校隊，但女兒其實不諳此道。海諾要他們提供一張女兒在船上照片，最好臉看不清楚。為增加說服力，吉安諾里夫婦還附加一張女兒使用肌力計（ergometer）練划照片。

辛格安排金融公司合夥人麥格拉山（Bill McGlashan）的兒子申請南加大美式足球校隊，但問題是麥格拉山兒子就讀的高中根本沒有美式足球校隊。辛格認為假冒踢球員比較容易過關，因此找到一位踢球員教練好友幫忙，為麥格拉山的兒子拍攝一連串「踢球」照片，再用電腦修圖以假亂真。麥格拉山對此感到很高興，還誇獎辛格可能因此鼓勵他兒子真的成為運動好手。麥格拉山在出事後自請辭職，但公司宣布把他開除。

洛杉磯瓶裝水公司執行長史龍（Devin Sloane）花25萬元請辛格安排兒子進入南加大水球校隊，史龍兒子就讀的高中也是沒有水球校隊。史龍要兒子扮成水球選手，拍攝他從游泳池露出上身與右手臂照片交給辛格，海諾後來在送審資料把史龍兒子說成是義大利青少年國家水球隊「全能好手」。

聖地牙哥保險公司主管麥法蘭（Toby MacFarlane）2017年花25萬元把兒子弄進南加大，謊稱五呎五吋的兒子身高六呎一吋，得以進入南加大籃球校隊。不過他兒子一場比賽都沒打，2018年5月自行退學。麥法蘭2014年2月花20萬元把女兒弄進南加大，名義是女子足球校隊選手。她也是一場球都沒踢，2018年畢業。

麥法蘭女兒的申請表說她在高中三年都是女足校隊，辛格為她的申請文捉刀，自稱是校隊「男人婆」，踢球拚到渾身是傷。對手都知道背號8號的她不好惹，他們的父母都在場邊說她壞話。

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