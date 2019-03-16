印地安泉網賽／男單4強 費德勒強碰納達爾

2019-03-16 11:57 中央社 加州印地安泉15日綜合外電報導



費德勒。 路透 分享 facebook 西班牙猛將納達爾今天挺過俄羅斯對手卡察諾夫挑戰，晉級ATP印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）4強，將與瑞士好手費德勒捉對廝殺，備受期待。

世界排名第2的納達爾（Rafael Nadal）今天以7比6（7/2）、7比6（7/2）技壓卡查諾夫（Karen Khachanov），賽中一度因為右膝問題復發傷停治療。

法新社和路透社報導，納達爾說：「比賽遇上一些問題，我已經習慣了，因此我當時就努力保持專注。今天這樣的獲勝表現令我引以為豪。」

然而納達爾無法保證明天會順利出賽。他說：「明天會發生什麼事，沒人能保證，但當然我的目標是為明天做好準備。」

費德勒（Roger Federer）今天以兩盤6比4輕取波蘭選手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），生涯首度交手就順利搶下4強門票。

費德勒接下來將迎戰納達爾，力拚印地安泉網賽第6冠創紀錄，打破與塞爾維亞名將喬科維奇（NovakDjokovic）5冠平手僵局。納達爾則將力拚第4座印地安泉網賽冠軍。

37歲的費德勒和32歲的納達爾將是生涯第39度交手。費納生涯對決，納達爾以23勝15敗占上風，不過費德勒在硬地20戰拿下11勝，包括近5次對戰連勝。然而兩人上次對決已是2017年的事，費德勒當年10月在上海大師賽決賽以直落二勝出。

費德勒提醒球迷不要過分解讀連勝數據，勝負總是很難說，「老實說，我不認為那5場戰績有那麼重要，已經過了很久」。

另一場4強賽將是奧地利的提姆（Dominic Thiem）對上加拿大的洛尼奇（Milos Raonic）。