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羽球／瑞士公開賽 李洋、王齊麟殺進4強

2019-03-16 10:54聯合報 記者林宋以情╱即時報導

王齊麟（右）與李洋。 報系資料照
王齊麟（右）與李洋。 報系資料照
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世羽聯（BWF）超級300系列賽瑞士公開賽，我國男雙李洋／王齊麟傳捷報，在八強賽24：26、21：7、21：12逆轉勝大會第三種子，世界第4印尼組合阿山（Mohammad Ahsan ）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），直闖四強。

巴塞爾市（Basel）開打的瑞士公開賽總獎金15萬美元（約台幣465.7萬元），李洋／王齊麟名列男雙第8種子，次輪花29分鐘直落二擊敗印度組合，到了八強賽遭遇曾登上世界第一的印尼男雙組合阿山／塞提阿萬。

首局印尼男雙一路取得4分領先，但李洋／王齊麟中段迎頭趕上，雙方戰況陷入膠著，李洋／王齊麟錯過三個局末點，反倒讓阿山／塞提阿萬局末連下3分率先聽牌。不過我國男雙此役倒吃甘蔗，度過首局亂流後，次局漸入佳境，開賽就掌握優勢，局末更豪取7分扳平，決勝局「李王配」順勢打出8：4開局，局末再連下5分，苦戰48分鐘笑納4強門票。

李洋／王齊麟4強賽將碰上前奧運混雙金牌李龍大與金基正的南韓組合，兩人去年拿下兩座超級300系列賽西班牙羽賽、澳門公開賽男雙冠軍。除了李洋／王齊麟，混雙盧敬堯／李佳馨也挺進四強，要對上大會第八種子印尼組合里瓦爾迪（Rinov Rivaldy）／門塔里（Pitha Haningtyas Mentari）。

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