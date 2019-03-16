影╱超級任務！挑戰下溯846米台灣第一高瀑

2019-03-16 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



中華民國溪谷運動協會規畫出動10名溯溪教練，用三天三夜時間挑戰，從台灣第一高瀑「蛟龍瀑布」頂端下溯，瀑布高低落差達846米，比台北101大樓還高337米，嘉義縣長翁章梁昨天授旗給協會，感謝協會透過這次記錄，讓更多人看見台灣溪谷之美。

蛟龍瀑布為台灣第一高瀑，總高度落差約846公尺，比台北101大樓高度509米更高出許多，在世界瀑高排名第八（世界第一高瀑為979m），位於嘉義縣阿里山鄉豐山村塔山尾稜岩壁上。

日據時代稱為「大瀧」的蛟龍瀑布，曾以「台灣之瀧」為名發行過紀念性郵票，除有特殊岩層質及特有豐富生態，蛟龍溪沿線的河床，可見各式大小水瀑、急湍、深潭、河階、曲流、峽谷等變化萬千地形，是極具國際級觀光潛力的溯溪運動景點。

中華民國溪谷運動協會歷經三個多月、數十次探勘訓練後，昨由理事長涂銘峰，帶領黃正賢、邱明智、吳淵進、黃韋維隊員下溯，另5名成員上攀到蛟龍潭會合完成任務，結合登山、溯溪等高山溪谷所需的高度山野攀溯技術及連結國內數名教練的專業進階訓練前往台灣第一高瀑，並完成首度蛟龍瀑布紀錄過程。